A tiszás Bóna Szabolcs a gazdákat védő legnagyobb szervezetet is porig rombolná

Ha a NAK nem változtat a magatartásán, a működésén, „akkor nekünk azt felül kell vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni” – jelentette ki Magyar Péter jelenlétében, a párt csornai rendezvényén Bóna Szabolcs képviselőjelölt.

Bóna, kijelentését megelőzően hosszan kifogásolta az agrárkamara működését, azt állítva, hogy képviselői „kampányolnak”, ahelyett, hogy az agrárium felemelkedésén munkálkodnának. A jelölt kampánybeszédében arra is kitért, hogy megfontolják az agrárkamarai tagsági díj eltörlését, a falugazdászokra áttérve pedig kijelentette: azok „tisztán szakmai” feladatokat fognak ellátni.