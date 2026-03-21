A tiszás Bóna Szabolcs a gazdákat védő legnagyobb szervezetet is porig rombolná

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
A magyar gazdák legnagyobb érdekvédő szövetségének, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) a megszüntetéséről beszélt Bóna Szabolcs, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as választókerületének képviselőjelöltje szombaton Csornán.
Ha a NAK nem változtat a magatartásán, a működésén, „akkor nekünk azt felül kell vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni” – jelentette ki Magyar Péter jelenlétében, a párt csornai rendezvényén Bóna Szabolcs képviselőjelölt.
Bóna, kijelentését megelőzően hosszan kifogásolta az agrárkamara működését, azt állítva, hogy képviselői „kampányolnak”, ahelyett, hogy az agrárium felemelkedésén munkálkodnának. A jelölt kampánybeszédében arra is kitért, hogy megfontolják az agrárkamarai tagsági díj eltörlését, a falugazdászokra áttérve pedig kijelentette: azok „tisztán szakmai” feladatokat fognak ellátni.
Az Ellenpont portál nemrégiben kiderítette, hogy Bóna Szabolcs Tisza Párt által épített imidzsének nem sok köze van a valósághoz. Szó sincs arról ugyanis – írják –, hogy Bóna puszta erejéből épített fel egy mezőgazdasági birodalmat, inkább családi hátterének köszönheti kivételezett helyzetét. Édesapja befolyásos tsz-elnök, majd országgyűlési képviselő volt a szocializmusban,
jelentős hatalmukat pedig a politikai fordulat után sikeresen átmentették.
