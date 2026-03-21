nak tisza párt nemzeti agrárgazdasági kamara bóna szabolcs Magyar Péter

A tiszás Bóna Szabolcs a gazdákat védő legnagyobb szervezetet is porig rombolná

2026. március 21. 20:06

A magyar gazdák legnagyobb érdekvédő szövetségének, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) a megszüntetéséről beszélt Bóna Szabolcs, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as választókerületének képviselőjelöltje szombaton Csornán.

Ha a NAK nem változtat a magatartásán, a működésén, „akkor nekünk azt felül kell vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni” – jelentette ki Magyar Péter jelenlétében, a párt csornai rendezvényén Bóna Szabolcs képviselőjelölt. 

Bóna, kijelentését megelőzően hosszan kifogásolta az agrárkamara működését, azt állítva, hogy képviselői „kampányolnak”, ahelyett, hogy az agrárium felemelkedésén munkálkodnának. A jelölt kampánybeszédében arra is kitért, hogy megfontolják az agrárkamarai tagsági díj eltörlését, a falugazdászokra áttérve pedig kijelentette: azok „tisztán szakmai” feladatokat fognak ellátni.

Kommunista hátszéllel épített birodalmat Bóna Szabolcs

Az Ellenpont portál nemrégiben kiderítette, hogy Bóna Szabolcs Tisza Párt által épített imidzsének nem sok köze van a valósághoz. Szó sincs arról ugyanis – írják –, hogy Bóna puszta erejéből épített fel egy mezőgazdasági birodalmat, inkább családi hátterének köszönheti kivételezett helyzetét. Édesapja befolyásos tsz-elnök, majd országgyűlési képviselő volt a szocializmusban,

 jelentős hatalmukat pedig a politikai fordulat után sikeresen átmentették.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/Magyar Péter hivatalos oldala 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
westend
2026. március 21. 21:12
a poloska-szekta egy kiváló szemétlerakó. Gyűlik is benne a szenny rendesen.
lemez
2026. március 21. 21:11
Apuka privatizálta a nyereséggel.müködö tszt.A saját seggén most tanul szarni ,tarolni akar magának.Lehetne oda is egy buszos kirándulása ah állatorvosnak ,de nem zebrákat látna hanem kifosztott családokat akik a megmaradt kis földjúkböl próálnak megélni.Raksó 2.Ukrán peti szegény kifosztott emberei ,mi?
elcapo-2
2026. március 21. 21:08
A Bóna a szokásos szektásnál is mocskosabb fajta. Az ősei elvették a parasztok földjeit, téeszekbe kényszerítették őket , majd a módszerváltáskor a tsz elnökök, mint a komcsi Bóna apuka privatizálták a téeszeket. A kis komcsi ivadék meg azonnal szakértőnek tartja magát, hasonlóan a másik moslék privatizátorhoz ahhoz a fas....szopó Raskó Györgyhöz.
elcapo-2
2026. március 21. 21:05
A Bóna a szokásosszektásnál is mocskosabb fajta. Az ősei elvették a parasztok földjeit, téeszekbe kényszerítették őket , majd a módszerváltáskor a tsz elnökök, mint a komcsi Bóna apuka privatizálták a téeszeket. A kis komcsi ivadék meg azonnal szakértőnek tartja magát, hasonlóan a másik moslék privatizátorhoz ahhoz a fas....szopó Raskó Györgyhöz.
