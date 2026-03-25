Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt gulyás gergely mi hazánk nemzeti választási bizottság nvb fidesz bűncselekmény

A Tisza delegáltja szerint is bűncselekmény a tiszás Facebook-csoportokban terjesztett megtévesztő poszt

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban feljelentést is tett az ügyben.

2026. március 25. 11:38
null

Az elmúlt hetekben több, a Tisza Párthoz és annak jelöltjeihez köthető közösségi média oldalon, illetve csoportban terjedt egy olyan fénykép, amely a 2026. április 12-én tartandó országgyűlési választás hivatalos szavazólapját felhasználva arra buzdította a Fidesz szavazóit, hogy az általuk támogatott pártlista mellett jelöljék be a Mi Hazánk listáját is. 

A megtévesztő érvelés szerint ezzel tudják elősegíteni azt, hogy a két párt koalícióban kormányozzon abban az esetben, ha a Fidesz nem szerez abszolút többséget. A valóságban természetesen két pártlista egyidejű bejelölése érvénytelen szavazatot eredményezne, azaz 

a bejegyzések közzétevői tudatosan meg kívánták téveszteni a jobboldali szavazókat annak érdekében, hogy a Tisza Párt előnyhöz jusson a választáson.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) múlt pénteken állapította meg, hogy a Tisza Párt jelöltje, Tanács Zoltán, továbbá a párthoz kötődő több Facebook-csoport adminisztrátora megsértette a választási eljárási törvény alapelveit amiatt, hogy közzétették, illetve nem törölték a megtévesztő tartalmakat az általuk irányított csoportokból. 

Forrás: Képernyőkép

Feljelentés is történt

Szintén múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést is tett az ügyben, hiszen a büntető törvénykönyv is szankcionálja a választók tudatos megtévesztését. Az NVB üléséről készült jegyzőkönyv szerint a Tisza Párt delegáltja, dr. Retteghy András kifejezetten egyetértett a miniszter által tett feljelentéssel, 

elismerve, hogy bűncselekményt valósít meg, aki ilyen, félrevezető információkat terjeszt. 

Retteghy álláspontjára is figyelemmel az elnök szavazásra bocsájtotta azt a kérdést is, hogy a bizottság tegyen-e feljelentést ismeretlen tettes ellen, amelyet a testület többsége megszavazott. Eközben a jogsértés miatt elmarasztalt Tanács Zoltán képviselőjelölt egy friss bejegyzésében azzal próbálta meg bagatellizálni az ügyet, hogy az csak egy vicc, amit nem szabad komolyan venni. Tanács szerint semmilyen bűncselekmény nem történt – ezen állítását megvitathatja majd a saját pártja NVB-delegáltjával. Láthatóan a Tiszában is zavar alakult ki tehát az ügyben, hiszen míg a párt választási bizottsági megbízottja maga is elismerte a bűncselekmény gyanúját, az érintett jelölt próbálja az ügy súlyát csökkenteni, menteni próbálva magát a jogsértés következményei elől.

Megakadt a Tisza-kampány, előny a Fidesznél

A Tisza Párt kampánya érezhetően döcög az utóbbi időszakban. A választókat felháborította az ukrán olajblokád és Zelenszkij elnök fenyegetőzése Orbán Viktorral szemben. Eközben a Békemenet és az országjárás vidéki eseményei azt mutatják, hogy a jobboldali tábor egyre aktívabb és harciasabb. A célegyenesre így a Fidesz fordul rá előnyből, ami érthetővé teszi, hogy miért nyúl az ellenzék vezető ereje ilyen nemtelen eszközökhöz a választók megtévesztése érdekében, ahogy szintén ez magyarázza az orosz beavatkozásról szóló álhírt is. A Tisza hónapok óta választási csalást emleget, holott láthatóan maga tesz rá kísérletet. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2026. március 25. 13:12
akyokushinkaimestere Van itt a környékünkön néhány idősebb agymosott tiszás; engem szoktak megkérni, hogy vigyem őket be a városba, amikor megyek vásárolni. Szavazni is én fogom vinni őket, és a kocsiban majd kioktatom, hogy a Tisza mikor nyerhet. :)
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2026. március 25. 13:04
Ennek apropóján : a szavazatszámlálók az urna bontás előtt minden tollat - író eszközt - összeszednek , csak a jegyzőkönyv vezető használhatja a tollat , de a szavazó lapot nem érintheti .
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2026. március 25. 13:04 Szerkesztve
Agyilag homogén tiszafosnyik barátaim ha győzni akarunk ezt tegyétek : Ez nem vicc ha tisza többséget szeretnél a DK-t is és a Kutyapártot is be kell x -elni csak ezzel a többséggel nyerhet a tisza .👍 A minél több x annál biztosabb győzelem a tiszának .
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 25. 13:01 Szerkesztve
Agyilag homogén fideszes barátaim ha győzni akarunk a mi hazánkat is be kell x elni ,ezt próbálják megakadályozni a 5m007h 0p3ra70r tiszás ügynökök.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!