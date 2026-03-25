A Tisza delegáltja szerint is bűncselekmény a tiszás Facebook-csoportokban terjesztett megtévesztő poszt

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban feljelentést is tett az ügyben.
Az elmúlt hetekben több, a Tisza Párthoz és annak jelöltjeihez köthető közösségi média oldalon, illetve csoportban terjedt egy olyan fénykép, amely a 2026. április 12-én tartandó országgyűlési választás hivatalos szavazólapját felhasználva arra buzdította a Fidesz szavazóit, hogy az általuk támogatott pártlista mellett jelöljék be a Mi Hazánk listáját is.
A megtévesztő érvelés szerint ezzel tudják elősegíteni azt, hogy a két párt koalícióban kormányozzon abban az esetben, ha a Fidesz nem szerez abszolút többséget. A valóságban természetesen két pártlista egyidejű bejelölése érvénytelen szavazatot eredményezne, azaz
a bejegyzések közzétevői tudatosan meg kívánták téveszteni a jobboldali szavazókat annak érdekében, hogy a Tisza Párt előnyhöz jusson a választáson.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) múlt pénteken állapította meg, hogy a Tisza Párt jelöltje, Tanács Zoltán, továbbá a párthoz kötődő több Facebook-csoport adminisztrátora megsértette a választási eljárási törvény alapelveit amiatt, hogy közzétették, illetve nem törölték a megtévesztő tartalmakat az általuk irányított csoportokból.
Szintén múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést is tett az ügyben, hiszen a büntető törvénykönyv is szankcionálja a választók tudatos megtévesztését. Az NVB üléséről készült jegyzőkönyv szerint a Tisza Párt delegáltja, dr. Retteghy András kifejezetten egyetértett a miniszter által tett feljelentéssel,
elismerve, hogy bűncselekményt valósít meg, aki ilyen, félrevezető információkat terjeszt.
Retteghy álláspontjára is figyelemmel az elnök szavazásra bocsájtotta azt a kérdést is, hogy a bizottság tegyen-e feljelentést ismeretlen tettes ellen, amelyet a testület többsége megszavazott. Eközben a jogsértés miatt elmarasztalt Tanács Zoltán képviselőjelölt egy friss bejegyzésében azzal próbálta meg bagatellizálni az ügyet, hogy az csak egy vicc, amit nem szabad komolyan venni. Tanács szerint semmilyen bűncselekmény nem történt – ezen állítását megvitathatja majd a saját pártja NVB-delegáltjával. Láthatóan a Tiszában is zavar alakult ki tehát az ügyben, hiszen míg a párt választási bizottsági megbízottja maga is elismerte a bűncselekmény gyanúját, az érintett jelölt próbálja az ügy súlyát csökkenteni, menteni próbálva magát a jogsértés következményei elől.
A Tisza Párt kampánya érezhetően döcög az utóbbi időszakban. A választókat felháborította az ukrán olajblokád és Zelenszkij elnök fenyegetőzése Orbán Viktorral szemben. Eközben a Békemenet és az országjárás vidéki eseményei azt mutatják, hogy a jobboldali tábor egyre aktívabb és harciasabb. A célegyenesre így a Fidesz fordul rá előnyből, ami érthetővé teszi, hogy miért nyúl az ellenzék vezető ereje ilyen nemtelen eszközökhöz a választók megtévesztése érdekében, ahogy szintén ez magyarázza az orosz beavatkozásról szóló álhírt is. A Tisza hónapok óta választási csalást emleget, holott láthatóan maga tesz rá kísérletet.
