„Lengyel László, Petschnig Mária Zita és a többi Pénzügykutató Zrt.-s közgazdász helyében én most hagynám ott a Tiszát, mint Szent Pál az oláhokat, és küldeném el a halál fasz*ra Magyar Pétert.

Több hónapig dolgozol neki egy gazdasági programon (az egyetlen iskola szerint, amelyhez értesz, vagyis a megszorítás jegyében), majd amikor kiszivárog a 600 oldalas anyag, amibe szívedet-lelkedet beletetted: grafikonok, számítások, nemzetközi hivatkozások, akkor a csávó vízfolyásként hazudva bemondja, hogy az egészet Orbánék csinálták ChatGPT-vel, hogy őt lejárassák. Ezzel a lényedet és emberi mivoltodat is megkérdőjelezve.