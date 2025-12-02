Ft
Petschnig Mária Zita Lengyel László baloldali megszorítócsomag Tisza Magyar Péter

Lengyel László és Petschnig Mária Zita helyében én most hagynám ott a Tiszát, mint Szent Pál az oláhokat

2025. december 02. 15:53

Több hónapig dolgozol egy gazdasági programon majd Magyar Péter vízfolyásként hazudva bemondja, hogy az egészet Orbánék csinálták ChatGPT-vel.

2025. december 02. 15:53
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Lengyel László, Petschnig Mária Zita és a többi Pénzügykutató Zrt.-s közgazdász helyében én most hagynám ott a Tiszát, mint Szent Pál az oláhokat, és küldeném el a halál fasz*ra Magyar Pétert.

Több hónapig dolgozol neki egy gazdasági programon (az egyetlen iskola szerint, amelyhez értesz, vagyis a megszorítás jegyében), majd amikor kiszivárog a 600 oldalas anyag, amibe szívedet-lelkedet beletetted: grafikonok, számítások, nemzetközi hivatkozások, akkor a csávó vízfolyásként hazudva bemondja, hogy az egészet Orbánék csinálták ChatGPT-vel, hogy őt lejárassák. Ezzel a lényedet és emberi mivoltodat is megkérdőjelezve.

Mekkora megalázkodás, önbecsüléshiány kell hozzá, hogy ezek után is ott csússz-mássz Magyar Péter lábainál, és ajánlgasd neki a »szakértelmedet«?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

cukigomboc
2025. december 02. 16:43
"csulak 2025. december 02. 16:37 Mit ajánl Magyar Péter? " Figyelj, ha az az életed, hogy a mandineres kőfideszes közönségnek kopizgatod a szar paneleket naphosszat, akkor elgondolkodhatnál azon, ér-e ez az élet valamit. Esetleg megölhetnéd magad.
Válasz erre
0
1
szilvarozsa
2025. december 02. 16:41
Viktor! Ki mondta neked, hogy ezeknek van önbecsülése, büszkesége, emberi tartása? Ezeknek csak a szolga lelke, kapzsisága, féktelen, leküzdhetetlen irigysége van.
Válasz erre
2
0
Sün Balázs
2025. december 02. 16:40
johannluipigus 15:58! Te még ezek után is reménykedsz egy Tiszás győzelemben? Már a HVG is lehozta - nyilván fogcsikorgatva - , hogy apad a Tisza. Ráadásul most Nagy Attila Tibor is egyértelműen kimondta, hogy ilyen programmal nem lehet választást nyerni. NAT sem mondja már azt, hogy a kiszivárgott "konvergencia programhoz" a Tiszának nincs semmi köze. 2026-ban MP ugyanúgy megy a levesbe, mint MZP 2022-ben. Ezt tudomásul kell venni minden Tisza szavazónak is!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 02. 16:37
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
