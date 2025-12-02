Évtizedek munkáját nézik semmibe Magyar Péterék: a megszorítócsomag romba döntené a társadalom alapkövét
Zsigó Róbert elárulta, hogy a Tisza Párt teljesen felszámolná azt a rendszert, amely garantálja, hogy mindenki kapjon nyugdíjat.
Több hónapig dolgozol egy gazdasági programon majd Magyar Péter vízfolyásként hazudva bemondja, hogy az egészet Orbánék csinálták ChatGPT-vel.
„Lengyel László, Petschnig Mária Zita és a többi Pénzügykutató Zrt.-s közgazdász helyében én most hagynám ott a Tiszát, mint Szent Pál az oláhokat, és küldeném el a halál fasz*ra Magyar Pétert.
Több hónapig dolgozol neki egy gazdasági programon (az egyetlen iskola szerint, amelyhez értesz, vagyis a megszorítás jegyében), majd amikor kiszivárog a 600 oldalas anyag, amibe szívedet-lelkedet beletetted: grafikonok, számítások, nemzetközi hivatkozások, akkor a csávó vízfolyásként hazudva bemondja, hogy az egészet Orbánék csinálták ChatGPT-vel, hogy őt lejárassák. Ezzel a lényedet és emberi mivoltodat is megkérdőjelezve.
Mekkora megalázkodás, önbecsüléshiány kell hozzá, hogy ezek után is ott csússz-mássz Magyar Péter lábainál, és ajánlgasd neki a »szakértelmedet«?”
