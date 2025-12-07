EP-képviselő: a Tisza-csomag merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen

A politikus arra a kérdésre, mi lehet a célja a Tisza adóemelési terveinek, azt válaszolta, hogy az Európai Bizottság nemcsak az uniós, hanem a nemzeti költségvetésekben is „helyet akar csinálni az aktuális mániának”, a háborús kiadásoknak.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az eddig a háborúra elköltött 190 milliárd euró mellé most további 135 milliárdot kérnek, az új hétéves költségvetésben még nagyobb összegeket „vésnének be”, ennek a fedezetét akarják előteremteni minden országban, és a Tisza a támogatásért cserébe fel is vállalja ezt a tervet – fogalmazott.

Dömötör Csaba arra a felvetésre, hogy a Tisza anyagában megjelenik a bankadó, a tranzakciós illeték és egyebek mellett a multinacionális kereskedelmi vállalatok különadójának a csökkentése, kivezetése is, azt mondta,

amióta különadót kell fizetniük a multiknak Magyarországon, azóta folyamatos a nyomás a kormányon Brüsszel irányából, hogy ezeket vezesse ki,

vagy legalább is mérsékelje, „ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a Tisza-csomag is ebbe az irányba indul el”.