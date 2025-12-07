Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza-csomag Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Bizottság

EP-képviselő: a Tisza-csomag merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen

2025. december 07. 10:20

A program teljes átfedést mutat azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban kért Magyarországtól.

2025. december 07. 10:20
null

A Tisza Párt tervezett megszorító csomagja egy brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen, nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye
Tovább a cikkhezchevron

hogy „a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben”.

 „Amit látunk, az

 a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke”, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla 

– tette hozzá.

Ismertetése szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez látható viszont abban, hogy

 a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be.

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a „szélső zöld brüsszeliek” álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben – fűzte hozzá.

Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, 

Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását

 azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.

Az EP-képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy 

a megszorító csomag szerzői részt vettek korábbi megszorító csomagok, a Bokros-csomag, a Bajnai-csomag kidolgozásában, „tehát ez pont ugyanaz a társaság, és ha lehetőséghez jutnának, akkor pont ugyanazt tennék”.

A politikus arra a kérdésre, mi lehet a célja a Tisza adóemelési terveinek, azt válaszolta, hogy az Európai Bizottság nemcsak az uniós, hanem a nemzeti költségvetésekben is „helyet akar csinálni az aktuális mániának”, a háborús kiadásoknak.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az eddig a háborúra elköltött 190 milliárd euró mellé most további 135 milliárdot kérnek, az új hétéves költségvetésben még nagyobb összegeket „vésnének be”, ennek a fedezetét akarják előteremteni minden országban, és a Tisza a támogatásért cserébe fel is vállalja ezt a tervet – fogalmazott.

Dömötör Csaba arra a felvetésre, hogy a Tisza anyagában megjelenik a bankadó, a tranzakciós illeték és egyebek mellett a multinacionális kereskedelmi vállalatok különadójának a csökkentése, kivezetése is, azt mondta, 

amióta különadót kell fizetniük a multiknak Magyarországon, azóta folyamatos a nyomás a kormányon Brüsszel irányából, hogy ezeket vezesse ki, 

vagy legalább is mérsékelje, „ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a Tisza-csomag is ebbe az irányba indul el”.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus a Tisza-csomag fogadtatásáról, annak lehetséges társadalmi hatására vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy erről a választáson születik döntés, 

„a magyar választók tudják megakadályozni, hogy ez a megszorító csomag életbe lépjen”.

Magyar Péter minden előre beállított 

pozőrködős, főzős, szelfizős, slim fit zakós képe csak azt szolgálja, hogy ne ezekről a lényegi ügyekről essen szó

 a választásokig hátralévő hónapokban” – mondta Dömötör Csaba, hangsúlyozva, a választóknak ugyanakkor joguk van tudni, mit cselekszik, mit tervez a kormány, mit tervez az ellenzék, és ilyen értelemben örülnek annak, hogy ez most már világos.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ivanmaria
2025. december 07. 10:48
Medgyessi-Gyurcsány-Bajnai 2.0 . Kamatostul vennének el mindent, amit az elmúlt 15 évben az emberek kaptak az országtól. Ugyanazok a kitalálói akik a 2002 utáni korszakot is "kitalálták". Mindent elvenni az emberektől, majd mi megmondjuk hogyan élj! Na ebbe is buktak bele!! Ezekre még a saját fajtájuk ( Gyurcsány ) is azt mondta az őszödi beszédben, ami " igazságbeszéd volt ", hogy semmit nem ér a szakértelmük, mert mindig hibás minden számításuk , hozzátenném, hogy aljas is!! Így lehet bennük bízni!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!