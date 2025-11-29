„Önök szerint előfordult már olyan a magyar politika történetében, hogy egy párt letagadta a teljes gazdasági programját? (Nem néhány elemet – az egészet!) Lehet, hogy megesett, én mindenesetre nem emlékszem ilyenre. Ez idáig pártjaink kifejezetten büszkék voltak az agytröszt­jeik által kiizzadt világmegváltó elképzelésekre, sőt azt hirdették, hogy egyedül az ő elgondolásaik alkalmasak a hon fölvirágoztatására.

E hagyományt rúgta most sarokba a Tisza, amelynek több száz oldalas megszorítócsomagját kedden ismertette az Index. S noha a terjedelmes paksaméta fejezeteinek végén az állítólagos szerzők – Dálnoki Áron, Felcsuti Péter, Lengyel László és a többi – aláírása díszeleg, az érintettek és maga a szektapárt is váltig tagadja, hogy bármi közük lenne az egészhez. Ők ugyanis homlokegyenest az ellenkezőjére készülnek mindannak, mint ami a »hazug« iratkötegben van – tudatta Magyar Péter.