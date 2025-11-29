Az őszt is a Fidesz nyerte meg
A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.
Önök szerint előfordult már olyan a magyar politika történetében, hogy egy párt letagadta a teljes gazdasági programját? (Nem néhány elemet – az egészet!)
„Önök szerint előfordult már olyan a magyar politika történetében, hogy egy párt letagadta a teljes gazdasági programját? (Nem néhány elemet – az egészet!) Lehet, hogy megesett, én mindenesetre nem emlékszem ilyenre. Ez idáig pártjaink kifejezetten büszkék voltak az agytrösztjeik által kiizzadt világmegváltó elképzelésekre, sőt azt hirdették, hogy egyedül az ő elgondolásaik alkalmasak a hon fölvirágoztatására.
E hagyományt rúgta most sarokba a Tisza, amelynek több száz oldalas megszorítócsomagját kedden ismertette az Index. S noha a terjedelmes paksaméta fejezeteinek végén az állítólagos szerzők – Dálnoki Áron, Felcsuti Péter, Lengyel László és a többi – aláírása díszeleg, az érintettek és maga a szektapárt is váltig tagadja, hogy bármi közük lenne az egészhez. Ők ugyanis homlokegyenest az ellenkezőjére készülnek mindannak, mint ami a »hazug« iratkötegben van – tudatta Magyar Péter.
Tehát azt akarja elhitetni országgal-világgal ez a habos almás specialista, hogy valaki – Tóni, Putyin, Viktor, az Index vagy ez a kvartett együtt, kéz a kézben – írt egy több száz oldalas, kamu megszorítóprogramot, aláhamisította különféle tiszás éceszgéberek szignóit, s mindezt azzal a ganajtúró szándékkal, hogy az egészet a Tisza Pártra kenje, összebokroslajosozza őket. Szép kis konteó, mondhatom. (De hát 2024 februárja óta nem nagyon telt el úgy nap szép hazánkban, hogy Magyar Péter ne állt volna elő valami agyzsibbasztó összeesküvéssel. Hadd ne soroljam föl mindet a kétezer titkosszolgától az Aszad-repülőig.) Hívei szomjúhozzák a konteókat, »Látó« Péter pedig fáradhatatlanul csepegteti nekik. E mostanival mindössze annyi a gond, hogy a »konvergenciaprogramban« szereplő nadrágszíjhúzások, adóemelések, családikedvezmény-megvonások, a 2010 előttről már ismert, vérliberális őrültségek egybevágnak mindazzal, amikkel a tiszás »szakértői« csipetcsapat az elmúlt hónapokban riogatja a hont. Mi értelme lenne hát ilyet hamisítani?”
