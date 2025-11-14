Ft
11. 14.
péntek
Orbán Viktor miniszterelnök

„Igazi tűzijáték” – írja Orbán Viktor, és figyelmeztet: még nincs vége!

2025. november 14. 07:44

De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. november 14. 07:44
null

Orbán Viktor pénteken reggel Facebook-oldalán osztotta meg követőivel, mikről döntött a kormány, és milyen intézkedések valósultak meg a hét első négy napjában:

  • épül az amerikai védőpajzs,
  • 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön,
  • megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról,
  • megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait,
  • meghosszabbítottuk a kamatstopot.

Írja a miniszterelnök, majd megjegyzi: „Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van. De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!”

A kormányfő péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozik, amit a Mandiner is élőben közvetít.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

