„Igazi tűzijáték” – írja Orbán Viktor, és figyelmeztet: még nincs vége!

Orbán Viktor: Addig marad a rezsicsökkentés, amíg Trump az elnök és nemzeti kormány van Magyarország élén! (VIDEÓ)
A kormányfő részletesen beszélt a pénzügyi védőpajzsról.
De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor pénteken reggel Facebook-oldalán osztotta meg követőivel, mikről döntött a kormány, és milyen intézkedések valósultak meg a hét első négy napjában:
Írja a miniszterelnök, majd megjegyzi: „Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van. De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!”
A kormányfő péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozik, amit a Mandiner is élőben közvetít.
