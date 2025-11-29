Ft
Ft
Ft
DPK Háborúellenes Gyűlés élő Gulyás Gergely Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán – élőben a Mandineren

2025. november 29. 09:38

A Mandiner élőben közvetíti a háborúellenes gyűlést Nyíregyházáról! A Digitális Polgári Körök országos mozgalommá nőtte ki magát: az első találkozó kiemelkedő érdeklődése után a szervezők még több városban szeretnének közösen kiállni a béke mellett.

A soron következő állomás Nyíregyháza, ahol szombaton tartják a Háborúellenes Gyűlést.

Az eseményen felszólal Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is. A beszédek a jelenlegi geopolitikai helyzetre, a békepártiság fontosságára és Magyarország biztonsági érdekeire fókuszálnak.

A stúdióban élőben elemzi az eseményt Lentulai Krisztiánnal Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Kiss Rajmund az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

Az eseményt a Mandiner  élőben közvetíti.

 

Összesen 15 komment

..--..
2025. november 29. 10:44
-zsoltkom- "Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán " Az utcaharcosokkal, poloskázókkal, riválisok megölőivel? Csak a hülye nem látja, hogy a Fidesz háborúellenessége hazugság. A gyűlés annyiból jó szó, hogy valóban gyűlnek, de mint a sebre a fertőzés úgy. Gyűlik a ronda tályog. (A mesterséges intelligenciával rajzolt Orbán-fénykép, a kakilós mosollyal mindent visz!)
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 29. 10:34
Ertekelt a Moodys: Baa2 - negativ kilatas a cziganyputri habar elozi a romanokat, a bulgarok meg minket eloznek Mandin igy lesz /befektetesre ajanlja a magyar papirokat a vilag elso szamu hitelminositoje !!!/ Mo-nak semmi koze mar a kozep europai orszagokhoz, a szerbek is megeloztek
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
•••
2025. november 29. 10:30 Szerkesztve
Ertekelt a Moodys: lepontoztak a ciganyputrit, Baa2 negativ kilatas Bulgaria is elozott igy tovabb
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 29. 10:01
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!