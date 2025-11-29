Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán – élőben a Mandineren

Az őszt is a Fidesz nyerte meg
A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.
A Mandiner élőben közvetíti a háborúellenes gyűlést Nyíregyházáról! A Digitális Polgári Körök országos mozgalommá nőtte ki magát: az első találkozó kiemelkedő érdeklődése után a szervezők még több városban szeretnének közösen kiállni a béke mellett.
A soron következő állomás Nyíregyháza, ahol szombaton tartják a Háborúellenes Gyűlést.
Az eseményen felszólal Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is. A beszédek a jelenlegi geopolitikai helyzetre, a békepártiság fontosságára és Magyarország biztonsági érdekeire fókuszálnak.
A stúdióban élőben elemzi az eseményt Lentulai Krisztiánnal Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Kiss Rajmund az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.
Az eseményt a Mandiner élőben közvetíti.