Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán – élőben a Mandineren

2025. november 29. 09:38

A Mandiner élőben közvetíti a háborúellenes gyűlést Nyíregyházáról! A Digitális Polgári Körök országos mozgalommá nőtte ki magát: az első találkozó kiemelkedő érdeklődése után a szervezők még több városban szeretnének közösen kiállni a béke mellett.

2025. november 29. 09:38 2 p 3 1 15 Mentés

A soron következő állomás Nyíregyháza, ahol szombaton tartják a Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen felszólal Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is. A beszédek a jelenlegi geopolitikai helyzetre, a békepártiság fontosságára és Magyarország biztonsági érdekeire fókuszálnak. A stúdióban élőben elemzi az eseményt Lentulai Krisztiánnal Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Kiss Rajmund az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv Tovább a cikkhez

Az eseményt a Mandiner élőben közvetíti.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.