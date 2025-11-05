Ft
tiszás feleség Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Magyar Péter azt tette most kétszázezer tiszással, amit korábban a saját feleségével

2025. november 05. 14:20

A miniszter szerint senki nincs biztonságban, aki összefog a Tisza-vezérrel.

2025. november 05. 14:20
null

„Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Gulyás Gergely. A miniszter szerint most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy Magyar Péterrel összefogva senki nincs biztonságban. 

Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei – köztük bírák (!!!), újságírók, színészek – kilétét és személyes adatait”

– tette fel a kérdést a politikus, majd emlékeztetett: Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit, a Tisza sorozási listáját ráadásul az ukránok kezelik. „Az ukrán uniós tagságot támogató, háborúpárti Tisza esetén ez sem életbiztosítás” – zárta bejegyzését Gulyás Gergely. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2025. november 05. 14:49 Szerkesztve
Z. Ennél aljasabb, kártékonyabb magyar politikus nem volt és nincs rajta kívül!!! Amit megtesz, megtett a szűkebb családjával, ugyanazt megteszi a tágabb nagy családjával, az országgal!!! Bár a pszichopatáknak nincsen semmi érzelmi, erkölcsi, kötődésük sehova... és nincs a szótárukban benne a "család" szó sem!!!💯❗👎😏
Válasz erre
2
0
balbako_
2025. november 05. 14:39
Lassan tele van a lakása a környezetét lehallgató felvételekkel. Senki nem kerülheti el a Szaros éber figyelmét. (Sztálin dossziékat gyűjtött az elvtársairól ez volt megingathatatlan hatalmának az alapja)
Válasz erre
2
0
cinkegolyó
2025. november 05. 14:37
Petya, büszkék rád a gyerekeid, tudják már, hogy milyen genyó az apjuk?!
Válasz erre
2
0
hlaci83
2025. november 05. 14:23
Dehogy tette azt! Össze sem hasonlítható, ez hanyagság volt, bár a szándékos "lehallgatás" megállja a helyét. Majd, ha megzsarolja és feljelenti őket az ügyészségen... Bár az sem ér fel, azzal, amit a gyerekei anyjával tett!!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!