Gulyás Gergely: Magyar Péter azt tette most kétszázezer tiszással, amit korábban a saját feleségével

„Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Gulyás Gergely. A miniszter szerint most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy Magyar Péterrel összefogva senki nincs biztonságban.

Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei – köztük bírák (!!!), újságírók, színészek – kilétét és személyes adatait”

– tette fel a kérdést a politikus, majd emlékeztetett: Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit, a Tisza sorozási listáját ráadásul az ukránok kezelik. „Az ukrán uniós tagságot támogató, háborúpárti Tisza esetén ez sem életbiztosítás” – zárta bejegyzését Gulyás Gergely.