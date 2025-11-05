„Próbálok így visszaemlékezni, mit csinált a Fidesz az elmúlt 15 évben jogvédőkkel, újságírókkal, elkezdem összeszedni az eseteket a konkrét listázásokról és fenyegetésekről – majd rájövök, hogy ma az egykori listázottak az egykori listázók egy részével elszánt Tisza-szavazók, és ebből a páratlan emberből akarnak miniszterelnököt csinálni (nem, nem és nem, nem lesz »Orbán ellen« rubrika, te akkor Magyar PéterRE, az ő listájára szavazol, őt választod meg). Úgyhogy akkor nyilván már ők is úgy emlékeznek, hogy »a rendszerváltás óta most először« van ilyen.”