11. 05.
szerda
11. 05.
szerda
lista rubrika Orbán

És ebből a páratlan emberből akarnak miniszterelnököt csinálni

2025. november 05. 12:51

Nem, nem és nem, nem lesz „Orbán ellen” rubrika, te akkor Magyar PéterRE, az ő listájára szavazol.

2025. november 05. 12:51
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Próbálok így visszaemlékezni, mit csinált a Fidesz az elmúlt 15 évben jogvédőkkel, újságírókkal, elkezdem összeszedni az eseteket a konkrét listázásokról és fenyegetésekről – majd rájövök, hogy ma az egykori listázottak az egykori listázók egy részével elszánt Tisza-szavazók, és ebből a páratlan emberből akarnak miniszterelnököt csinálni (nem, nem és nem, nem lesz »Orbán ellen« rubrika, te akkor Magyar PéterRE, az ő listájára szavazol, őt választod meg). Úgyhogy akkor nyilván már ők is úgy emlékeznek, hogy »a rendszerváltás óta most először« van ilyen.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

