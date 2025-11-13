Ft
Tisza Párt óellenzéki karriercél kabinetfőnök Magyar Péter jelölt választás

Én egyébként megértő vagyok Magyar Péterrel

2025. november 13. 09:33

A virtigli NER-esekből sokkal kevesebb olyan jut, aki épp most állna át a Tiszába.

2025. november 13. 09:33
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Én egyébként megértő vagyok Magyar Péterrel, ha esetleg igazak a szállingózó hírek a jelöltállítás nehézségeit illetően, ugyanis ő a Tisza belső valóságát látja, míg mi idekint mind foglyai vagyunk egy optikai illúziónak. Igen, rengeteg közismert ellenzéki politikus állt félre már támogatólag. Rengeteg közismert ellenzéki művész, tudós, és pláne vállaltan a kormányváltásért dolgozó, már Márki-Zay Péter sikerét is kovácsoló újságíró és elemző kampányol neki. Tele a tévék, lapok, portálok és színpadok a Tiszát éltető szorgoskodásukkal...

...de sajnos ők ugye javarészt már Magyar előtt is nyilvánosan ellenzékiek voltak, következésképp ÓELLENZÉKIEK, ergo rúgja őket is lefele, hisz pont olyan bűnös mind, mint az Orbán, őket is le kell váltani. Tehát velük nem számolhatunk jelöltként.

Hanem csakis azzal, aki tavaly február előtt, tehát a Magyar-időszámítást megelőzően nem volt exponált ellenzéki – vagy gyáván kussolt, vagy épp maga is a NER-t építette. Rendes, jóféle ruszkinyaló, homofób, korrupt tolvaj geci simán jöhet. Majd ő megszólítja végre, most figyelj, ez sose volt még, a kiábrándult fideszeseket! Aztán meg milyen jól kormányoz majd! Mint most!

Csak ugye a virtigli NER-esekből sokkal kevesebb olyan jut, aki épp most állna át a Tiszába. Akad, akad, hisz Tarr Zoltántól Ruszin-Szendi Romuluszon át Kuljáig meg a friss kabinetfőnökig mind sima fideszesek voltak, maga Magyar is, mielőtt valamely karriercéljukat már nem támogatta az ettől hirtelen jajdediktatúra O1G rezsim – de most ebből 315 fő kéne, megfelelő területi eloszlásban, ami nem egyszerű.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

