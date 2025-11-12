Ceglédi Zoltán szerint eljött a fordulat napja: Orbán Viktor tette után Brüsszelben ideje lenne elkezdeni az aggódást! (VIDEÓ)

A múlt hét végi Trump–Orbán-találkozóra azért került sor, mert az amerikai elnöknek vannak érdekei. Az egyik elsődleges, hogy a korábban a Joe Bidenre kalibrált amerikai-európai viszonyokat átalakítsa. Ehhez neki fontos eszköz Orbán Viktor – fejtette ki az ATV Öt című műsorának legújabb adásában Ceglédi Zoltán.

Ahogy az elemző hangsúlyozta, Donald Trump ténylegesen át akar alakítani dolgokat.

Szerinte ennek a találkozónak az egyik fontos és messze nem csak az jövő áprilisi, magyar választásokig nyúló üzenete az, hogy Donald Trump másképp akarja kezelni az Európai Uniót, a jelenlegi helyzetet.

Ahogy Ceglédi fogalmazott, ezért