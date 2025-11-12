Ft
washingtoni nyomás Brüsszel Ceglédi Zoltán Donald Trump Orbán Viktor

Ceglédi Zoltán szerint eljött a fordulat napja: Orbán Viktor tette után Brüsszelben ideje lenne elkezdeni az aggódást! (VIDEÓ)

2025. november 12. 08:49

Az elemző arról beszélt, hogy a találkozónak a jövő áprilisi választásokon túlnyúló üzenete van.

2025. november 12. 08:49
null

A múlt hét végi Trump–Orbán-találkozóra azért került sor, mert az amerikai elnöknek vannak érdekei. Az egyik elsődleges, hogy a korábban a Joe Bidenre kalibrált amerikai-európai viszonyokat átalakítsa. Ehhez neki fontos eszköz Orbán Viktor – fejtette ki az ATV Öt című műsorának legújabb adásában Ceglédi Zoltán.

Ahogy az elemző hangsúlyozta, Donald Trump ténylegesen át akar alakítani dolgokat.

Szerinte ennek a találkozónak az egyik fontos és messze nem csak az jövő áprilisi, magyar választásokig nyúló üzenete az, hogy Donald Trump másképp akarja kezelni az Európai Uniót, a jelenlegi helyzetet. 

Ahogy Ceglédi fogalmazott, ezért 

Brüsszelben érdemes elkezdeni az aggódást.

 Fotó: AFP/Saul Loeb 

A teljes videót alább tekinthetik meg:

 

Összesen 13 komment

csulak
2025. november 12. 10:55
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2025. november 12. 10:44 Szerkesztve
Már aggódnak Brüsszelben, felfogták! Ezért is ömlik ránk még a horvátoktól is .eg a banyakórustól is az össztüz! Nehezen emésztgetik ezt a nyúlkiugrasztós megállapodást!
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. november 12. 10:31
Nem baj! Addig NAT-tingoljatok!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 12. 09:57
Aki nem teljesen hülye az biz látja a tiszaszarnak már nem terem babér... De ott a félhülye is ritka mint a fehér holló...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!