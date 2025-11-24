Ft
Tisza Párt közvélemény-kutatás Magyar Péter Politico selyemzsinór

Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, a Politico viszont megírta a valóságot.

Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ahogy közeledünk a választás időpontjához egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok napvilágot látni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, természetesen náluk a Tisza Párt vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.

A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik.

Most azonban történt egy váratlan fordulat. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a következőt posztolta:

»Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.«

Bizony, ez nem várt fejlemény. Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter megkapta a selyemzsinórt, méghozzá Brüsszelből.”

Bácskai Bicska
•••
2025. november 24. 10:46 Szerkesztve
Magyar Pétert áprilisig még egy párszor kamerák előtt megnyírják, aztán egy látványkonyha stúdió elemei között buktát sütnek belőle, és végül apácaliliommal a segge lyukában fölszolgálják Manfred Webernek. Bon apetit!
karcos-2
2025. november 24. 10:09
Csizmadia Ervin: Baloldali vagy jobboldali-e a Tisza Párt? A Tisza átlépte az a Rubicont, amelyet előd-ellenzéke nem tudott: egy nagy párttal egy másik nagy pártot állított szembe.
csulak
2025. november 24. 09:33
ez nem selyemzsinor! a mentelmi joganak megvonasa viszont a telefontolvajt a bortonbe jutatna, nem beszelve a bennfentes kereskedelme
states-2
2025. november 24. 09:11
Tökmindegy, mennyire vezet a Fidesz, tartani kell a lelket a komcsi csürhében, mert még a végén már a választások előtt külföldre vagy egy elmegyógyintézetbe menekülnek Orbán elől. A pszichopata tuti az utóbbiba.
