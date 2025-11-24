„Ahogy közeledünk a választás időpontjához egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok napvilágot látni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, természetesen náluk a Tisza Párt vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.

A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik.