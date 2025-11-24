Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz
A brüsszeli lap „Poll of Polls” felmérése alapján ismét Orbán Viktorék állnak az első helyen.
A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, a Politico viszont megírta a valóságot.
„Ahogy közeledünk a választás időpontjához egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok napvilágot látni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, természetesen náluk a Tisza Párt vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.
A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik.
Most azonban történt egy váratlan fordulat. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a következőt posztolta:
»Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.«
Bizony, ez nem várt fejlemény. Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter megkapta a selyemzsinórt, méghozzá Brüsszelből.”
