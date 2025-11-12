Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vázlat Rónai Egon interjú Orbán Viktor

A mesterséges intelligencia elemezte Orbán Viktor vázlatait: meglepő dolgok derültek ki a miniszterelnökről

2025. november 12. 10:16

A mesterséges intelligencia meglepően részletes értelmezést adott, amelyben a vázlatot az azt készítő miniszterelnök személyiségének és gondolkodásmódjának tükreként vizsgálta.

2025. november 12. 10:16
null

Rónai Egon kedden a Mérleg című podcast műsorban készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés közben a kormányfő – látszólag mellékesen – egy furcsa rajzot készített, amelyen kusza jelek, krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár a kamera már nem mutatta, az interjú után Rónai Egon és Orbán Viktor közösen elemezték a rajzot, majd a műsorvezető emlékbe el is kérte a miniszterelnök alkotását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem sokkal később a Facebookon megjelent egy bejegyzés, amely szerint valaki a firkát beküldte a ChatGPT-nek elemzésre. 

A mesterséges intelligencia meglepően részletes értelmezést adott, amelyben a vázlatot az azt készítő miniszterelnök személyiségének és gondolkodásmódjának lehetséges tükreként vizsgálta.

Az elemzés szerint a lapot teljesen betöltő, szimbólumokkal, nyilakkal és számokkal teli kompozíció intenzív gondolati aktivitást sugall, de zsúfolt elrendezés egyszerre utalhat a kreativitásra is. A körök és nyilak jelenléte arra enged következtetni, hogy a rajzoló rendszert próbál teremteni, összefüggéseket próbál feltárni, és egy összetett helyzetet igyekszik megérteni vagy megoldani.

A vonalak határozott, de nyugtalan mozgása arra utal, hogy a rajzoló magabiztos és gyorsan reagáló, ugyanakkor érzelmileg is aktív ember. A különféle formák, jelek és számok egyfajta tervezői, elemzői szemléletet jeleznek, miközben az alkotás intuitív módon készült – inkább az ötletek áramlásának lenyomata, mint tudatosan felépített vázlat.

A lap felső részén látható szimbólumok azt mutatják, hogy a rajzoló gondolkodása előre tekintő, cél- és jövőorientált. A középső sávban sűrűsödő formák inkább a jelen kérdéseivel való intenzív foglalkozást tükrözik, míg az alsó rész rajzai a földhözragadt, praktikus gondolkodásról árulkodnak. A teljes lap telítettsége arra enged következtetni, hogy a rajzoló nem szeret üresen hagyni semmit, minden részletet igyekszik kitölteni és végiggondolni – ez a nyughatatlan, kreatív személyiségek sajátja.

A ChatGPT összegzése szerint a rajz egy gyors, asszociatív és vizuális gondolkodásmódot tükröz. 

Készítője aktív, ötletgazdag, kissé impulzív személy lehet, akit erős motiváció hajt a gondolatok rendszerezésére és a megoldások keresésére. 

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. november 12. 11:30
Egy bomlásnak indult elem lenyomata. Ezt meg nem a mesterséges intelligencia mondta.
Válasz erre
1
2
Syr Wullam
2025. november 12. 11:28
Húbazmeg, ez a kemény, nem az alsópolcos koccintós. 🧐
Válasz erre
0
0
gazsiba
2025. november 12. 11:20
Hallod-e, te ChatGPT, mennyit fizet a Tóni?
Válasz erre
7
0
ihavrilla
2025. november 12. 11:12
Nagyon pozitív az elemzés! Csak így tovább. Magyar Péter jegyzetfüzetét is elemezte a mesterséges intelligencia és az volt a válasza, hogy üres lapokkal nem tud mit kezdeni.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!