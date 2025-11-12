A mesterséges intelligencia elemezte Orbán Viktor vázlatait: meglepő dolgok derültek ki a miniszterelnökről

Öt mondat, amitől visszhangzott az ATV stúdiója: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A kormányfő másfél órás interjút adott Rónai Egonnak; aligha van olyan aktuális kérdés, amire ne válaszolt volna.
Rónai Egon kedden a Mérleg című podcast műsorban készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés közben a kormányfő – látszólag mellékesen – egy furcsa rajzot készített, amelyen kusza jelek, krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók.
Bár a kamera már nem mutatta, az interjú után Rónai Egon és Orbán Viktor közösen elemezték a rajzot, majd a műsorvezető emlékbe el is kérte a miniszterelnök alkotását.
Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.
Nem sokkal később a Facebookon megjelent egy bejegyzés, amely szerint valaki a firkát beküldte a ChatGPT-nek elemzésre.
A mesterséges intelligencia meglepően részletes értelmezést adott, amelyben a vázlatot az azt készítő miniszterelnök személyiségének és gondolkodásmódjának lehetséges tükreként vizsgálta.
Az elemzés szerint a lapot teljesen betöltő, szimbólumokkal, nyilakkal és számokkal teli kompozíció intenzív gondolati aktivitást sugall, de zsúfolt elrendezés egyszerre utalhat a kreativitásra is. A körök és nyilak jelenléte arra enged következtetni, hogy a rajzoló rendszert próbál teremteni, összefüggéseket próbál feltárni, és egy összetett helyzetet igyekszik megérteni vagy megoldani.
A vonalak határozott, de nyugtalan mozgása arra utal, hogy a rajzoló magabiztos és gyorsan reagáló, ugyanakkor érzelmileg is aktív ember. A különféle formák, jelek és számok egyfajta tervezői, elemzői szemléletet jeleznek, miközben az alkotás intuitív módon készült – inkább az ötletek áramlásának lenyomata, mint tudatosan felépített vázlat.
A lap felső részén látható szimbólumok azt mutatják, hogy a rajzoló gondolkodása előre tekintő, cél- és jövőorientált. A középső sávban sűrűsödő formák inkább a jelen kérdéseivel való intenzív foglalkozást tükrözik, míg az alsó rész rajzai a földhözragadt, praktikus gondolkodásról árulkodnak. A teljes lap telítettsége arra enged következtetni, hogy a rajzoló nem szeret üresen hagyni semmit, minden részletet igyekszik kitölteni és végiggondolni – ez a nyughatatlan, kreatív személyiségek sajátja.
A ChatGPT összegzése szerint a rajz egy gyors, asszociatív és vizuális gondolkodásmódot tükröz.
Készítője aktív, ötletgazdag, kissé impulzív személy lehet, akit erős motiváció hajt a gondolatok rendszerezésére és a megoldások keresésére.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
