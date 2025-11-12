A férfi, akit nem hívtak a Fehér Házba – kijött a The Man V. része

Kaparhatja a falat Magyar Péter: Tarr Zoltán után újabb kulcsembere borította a bilit
Végre kiderült, hogy mit gondol a bevándorlásról a Tisza Párt.
A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel Magyar Pétert veszik górcső alá – azt a férfit, aki bármennyire is szeretett volna, nem jutott el Washingtonba.
A The Man ötödik epizódjában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a sírdogáló Magyar Pétert beszélik ki, aki nem jutott el Washingtonba és így legnagyobb sajnálatára lemaradt az Orbán Viktor és Donald Trump között lezajló csúcstalálkozóról is – de itthon annál nagyobb hangerővel próbálta elmagyarázni, mi történt ott nélküle.
A beszélgetésben szó esik a Tisza Párt adatvédelmi botrányáról, az AI-mémek világáról és a mentelmi joga mögé bújó antihősről is.
A The Man V. újra megmutatja, hogy a magyar közélet abszurditása és a humor kéz a kézben jár – csak épp nem mindig a Fehér Házban.
A teljes epizód megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.