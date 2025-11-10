Ft
A budai zsúrpubi agresszív, felkészületlen, a világát sem tudja az embereket érintő kérdésekben

2025. november 10. 19:30

És mindehhez még kicsinyes, pitiáner alak is.

2025. november 10. 19:30
Deutsch Tamás
Deutsch Tamás
„A dulifuli slimfit méregzsák megint hozta a formáját. Miközben Trump és Orbán a béketeremtésről és a történelmi jelentőségű amerikai-magyar gazdasági megállapodásokról tárgyaltak, neki maradt a szokásos hazudozás, a duzzogás, a sértődöttség és a hisztis Facebook-posztolgatás. 

Mindenki a képességei szerint teljesített.

A budai zsúrpubi agresszív, felkészületlen, a világát sem tudja az embereket érintő kérdésekben, és mindehhez még kicsinyes, pitiáner alak is. Dehát a színpadon akadnak néha olyan statiszták, akik azt hiszik, ők a főszereplők. Ennyi.”

Nyitókép: Facebook
 

elcapo-2
2025. november 10. 21:50
Sima alázás!
regi-nyarakon21
2025. november 10. 21:15
Dömen egy nullajancsi
Takagi
2025. november 10. 21:11
Ne vicceljünk. Bütyök egy ostoba influenszer, nem politikus!
csulak
2025. november 10. 20:03
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!