„A dulifuli slimfit méregzsák megint hozta a formáját. Miközben Trump és Orbán a béketeremtésről és a történelmi jelentőségű amerikai-magyar gazdasági megállapodásokról tárgyaltak, neki maradt a szokásos hazudozás, a duzzogás, a sértődöttség és a hisztis Facebook-posztolgatás.

Mindenki a képességei szerint teljesített.

A budai zsúrpubi agresszív, felkészületlen, a világát sem tudja az embereket érintő kérdésekben, és mindehhez még kicsinyes, pitiáner alak is. Dehát a színpadon akadnak néha olyan statiszták, akik azt hiszik, ők a főszereplők. Ennyi.”

Nyitókép: Facebook

