Végre eljött a mi időnk: Magyarország most már a világpolitikát is befolyásolhatja (VIDEÓ)

2025. október 16. 21:58

„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.

2025. október 16. 21:58
null

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között” – írta az amerikai elnök.

Lázár János reakciója

„Magyarország történelmet csinál, Magyarország visszakerült a nemzetközi porondra.

Nagyon ritkán volt az, hogy a magyarok az elmúlt ezer esztendőben a világpolitikát tudták befolyásolni, most aztán lesz valami”

– jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videóban az építési és közlekedési miniszter.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

A cím nem helyes. Legalább 2015 óta Orbán világpolitikai tényező: migránsok, woke, gender, Ukrajna ügyében folyamatosan ő a józan ész hangja. Ez a fantasztikus diplomáciai siker logikus következménye az eddigieknek. Isten áldja és tartsa meg egészségben!
