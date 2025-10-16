Végre eljött a mi időnk: Magyarország most már a világpolitikát is befolyásolhatja (VIDEÓ)

Öt dolog, amit már biztosan tudunk Trump és Putyin budapesti béketárgyalásáról
A bejelentés még friss, de néhány tényt már lehet tudni a hírrel kapcsolatban.
„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között” – írta az amerikai elnök.
„Magyarország történelmet csinál, Magyarország visszakerült a nemzetközi porondra.
Nagyon ritkán volt az, hogy a magyarok az elmúlt ezer esztendőben a világpolitikát tudták befolyásolni, most aztán lesz valami”
– jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videóban az építési és közlekedési miniszter.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.