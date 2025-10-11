Ft
Magyarország Magyar Péter Varga Judit

Varga Judit miatt kikészült Magyar Péter, és az egész sleppje pániküzemmódba kapcsolt

2025. október 11. 07:36

Féltik Petikét a cimborái.

2025. október 11. 07:36
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Varga Judit esetleges visszatérése a politikai életbe ismét tematizálja a közéletet. A kormány képviselői hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljenek a visszatéréséről – árulta el Varga Judit visszatérése kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a Kormányinfón. 

Az egykori igazságügyi tárcavezető visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon, Orbán Viktor még azt is mondta, Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

A baloldal teljesen kikészült a puszta hír hallatán, azonnal pániküzemmódba kapcsoltak. Azért reszketnek ennyire, mert Magyar Péter is nagyon retteg tőle.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tikkadt-szocske
2025. október 11. 08:24
Sajnos az a helyzet, hogy a Patkánypoloskát pont Varga Judit szülte, akarva-akaratlan. Nélküle, a fiatalon klimaxos idegrohamokat produkáló Tisza pártelnök csak a seggét vakargatná egy kis ügyvédi irodában. Ilyen sz@r az élet néha.
kiazazsoltibacsi
2025. október 11. 08:13
Ilnnhegyi-Illemhelyi, komcsik és libsik a fideszesek voltak. Nem emlékszel? Egy csomó állampártos anno, akik libsi Soros-ösztöndíjassá váltak. Újabb öngól. :)
llnnhegyi
2025. október 11. 07:47
A libbcsikommcsi trollok is beszartak!
llnnhegyi
2025. október 11. 07:46
A szédelgő hamiskártyás Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke nyilvános helyen befosott a gatyájába!! Idegbe jött,remeg!
