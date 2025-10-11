Valami készül? – Gulyás Gergely jövő héten találkozik Varga Judittal
A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a csütörtöki kormányinfón beszélt.
Féltik Petikét a cimborái.
„Varga Judit esetleges visszatérése a politikai életbe ismét tematizálja a közéletet. A kormány képviselői hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljenek a visszatéréséről – árulta el Varga Judit visszatérése kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Az egykori igazságügyi tárcavezető visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon, Orbán Viktor még azt is mondta, Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.
A baloldal teljesen kikészült a puszta hír hallatán, azonnal pániküzemmódba kapcsoltak. Azért reszketnek ennyire, mert Magyar Péter is nagyon retteg tőle.”
