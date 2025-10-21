Ft
Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

2025. október 21. 05:58

Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.

2025. október 21. 05:58
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Bár még sok idő van hátra a jövő évi választásokig, a kampány már dübörög. Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és a sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt nagyon nagy bajba került. Már a saját hívei is aggódnak a jövőt illetően.

Ráadásul hétfőn napvilágot láttak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Ezek azok a számok, amiket Magyar Péter egész biztos, hogy nem akart látni.

Az Alapjogokért Központ októberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat a Fidesz javára.”

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kimirszen
2025. október 21. 09:05
ördöngös pepecselés 2025. október 21. 08:55 • Szerkesztve kimirszen 2025. október 21. 08:49 adók Az indexnek bírósági ítélete van arról hogy a náluk megjelent iromány egy kamu.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
•••
2025. október 21. 08:55 Szerkesztve
kimirszen 2025. október 21. 08:49 ne terelj faszkalap hanem terítsd a csodás lapjaidat. adók, nyugdíj, buzik, ukrajna, migránsok stb. Mit akartok csinálni? Amíg nem teríted addig a Fidesznek hiszünk és nem a mindenben ellentmondó óvódás tempótoknak.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 21. 08:49
ördöngös pepecselés 2025. október 21. 08:47 kimirszen 2025. október 21. 08:25 A választásokig hazudni fogtok? """"Nincs az a helyzet ma Magyarországon,hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”"""
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. október 21. 08:47
kimirszen 2025. október 21. 08:25 nem értem ha ti mindenben csak jót akartok a magyaroknak akkor miért nem veritek nagydobra? csak nem azért mert ha elmondanátok akkor belebuknátok mert senkinek nem tetszene?
Válasz erre
0
0
