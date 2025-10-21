Megint a többkulcsos adó mellett érvelt Magyarék közgazdász-rajongója
Bod Péter Ákos biztosra veszi, hogy módosítani kell majd a jövő évi költségvetést.
Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.
„Bár még sok idő van hátra a jövő évi választásokig, a kampány már dübörög. Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és a sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt nagyon nagy bajba került. Már a saját hívei is aggódnak a jövőt illetően.
Ráadásul hétfőn napvilágot láttak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Ezek azok a számok, amiket Magyar Péter egész biztos, hogy nem akart látni.
Az Alapjogokért Központ októberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat a Fidesz javára.”
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás