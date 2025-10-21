Ráadásul hétfőn napvilágot láttak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Ezek azok a számok, amiket Magyar Péter egész biztos, hogy nem akart látni.

Az Alapjogokért Központ októberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat a Fidesz javára.”

