„Elég, ha csak Tordai Bencére, Szabó Tímeára vagy éppen Vadai Ágnesre gondolunk. Most éppen Vadai volt az, aki ismét hallatta a hangját. A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere nem lacafacázott, rémisztő üzenetet küldött a magyaroknak.

»Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!«

Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne.

Vadai nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémiszgette a magyarokat, hogy szerinte Merkel is Putyin falova, nem csak a magyar miniszterelnök.

Nem lennék meglepve, ha ebbe a Vadai-kirohanásba még a balosok is belesápadtak volna.