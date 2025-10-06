Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vadai Ágnes Csépányi Balázs Angela Merkel Orbán Viktor vélemény

Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

2025. október 06. 05:46

Elképesztő: már Merkel is trójai faló.

2025. október 06. 05:46
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Elég, ha csak Tordai Bencére, Szabó Tímeára vagy éppen Vadai Ágnesre gondolunk. Most éppen Vadai volt az, aki ismét hallatta a hangját. A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere nem lacafacázott, rémisztő üzenetet küldött a magyaroknak. 

»Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!«

Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne. 

Vadai nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémiszgette a magyarokat, hogy szerinte Merkel is Putyin falova, nem csak a magyar miniszterelnök. 

Nem lennék meglepve, ha ebbe a Vadai-kirohanásba még a balosok is belesápadtak volna.

Elképesztő!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!