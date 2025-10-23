Ft
Ft
Ft
Ft
10. 23.
csütörtök
10. 23.
csütörtök
Telex Rákosi paródia Magyar Péter

Utoljára Rákosiról írtak olyan ódákat, mint amiket mostanában a globalista propagandisták írnak Magyar Péterről

2025. október 23. 22:05

Ez már konkrétan önmaga paródiájába hajlik át.

2025. október 23. 22:05
Dornfeld László
Dornfeld László
Facebook

„Utoljára Rákosiról írtak olyan ódákat, mint amiket mostanában a globalista propagandisták írnak Magyar Péterről. (Ezt a borzalmat a Telex követte el). 

Ez már konkrétan önmaga paródiájába hajlik át, mégsem tudunk felhőtlenül nevetni, mert láthatóan komolyan gondolják.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

khomeini
2025. október 23. 22:40
ez tényleg nagyon súlyos. "így jöttek feljebb, mint a várfokig, apák, anyák és kis gyerekkocsik, hogy szemtől-szembe lássák Rákosit! A nép most olyan, mint égy bő család, mint aki megtalálta otthonát, amelyre várt oly tikkadt, hosszú századokon át." "Csalódás, gáncs többé nem ér, igaz ember vezet, igaz vezér; nem ő — bensőm parancsol, hogy kövessem . . . "
Csubszi
2025. október 23. 22:36
Fúúú, de ciki! Péter, bújdokolj el inkább!
