Radnai Márk, akarjuk mondani a telexes Klág Dávid írt egy cikket saját rendezéséről és tetszett neki
A Telex mindent bevetett, hogy tartalommal töltse meg Magyar Péter unalmas és hosszú beszédét.
Ez már konkrétan önmaga paródiájába hajlik át.
„Utoljára Rákosiról írtak olyan ódákat, mint amiket mostanában a globalista propagandisták írnak Magyar Péterről. (Ezt a borzalmat a Telex követte el).
Ez már konkrétan önmaga paródiájába hajlik át, mégsem tudunk felhőtlenül nevetni, mert láthatóan komolyan gondolják.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás