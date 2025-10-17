Ft
10. 17.
péntek
Út a jövőbe: robot segíti a dolgozók munkáját a felkapott autószalonban

2025. október 17. 16:19

A technológiai újdonság célja, hogy még interaktívabb, gyorsabb és élményszerűbb ügyfélélményt biztosítson a látogatók számára – közölte a CUPRA Garage és a MOONCITY.

2025. október 17. 16:19
null

Magyarországon elsőként vezeti be egy autószalon azt az innovatív megoldást, amelyben egy robot is segíti az ügyfelek tájékozódását a bemutatóteremben. A technológiai újdonság célja, hogy 

még interaktívabb, gyorsabb és élményszerűbb ügyfélélményt biztosítson a látogatók számára

– olvasható a Porsche Hungaria közleményében.

A látogatók időszaktól függően hol a belvárosi CUPRA Garage-ban, hol a budaörsi MOONCITY-ben találkozhatnak a robottal, ami kiegészíti a munkatársak munkáját. 

A robot képes alapvető tájékoztatást nyújtani a bemutatott modellekről, az aktuális eseményekről, valamint a szalon szolgáltatásairól 

– mindezt természetes, barátságos kommunikációs stílusban. Jelenleg 56 nyelven képes kifogástalan tájékoztatást nyújtani.

Plusz élményt kívánnak nyújtani a vásárlóknak

„Célunk, hogy az ügyfelek minden látogatása élménnyé váljon, és ehhez a technológia adta lehetőségeket is bátran kihasználjuk” – mondta el Rozgonyi Ádám a CUPRA márkaigazgatója. 

A robot nem helyettesíti munkatársainkat, hanem új, innovatív dimenziót biztosít a személyes ügyfélkapcsolatnak.

 „Magyarország vezető autó-importőreként élén járunk az innovációban is és minden módon arra törekszünk, hogy ügyfeleinket a legjobban tudjuk kiszolgálni” – idézték Wachtler Tamást, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatóját.

Az új megoldás nemcsak az ügyfélkiszolgálást teszi modernebbé, hanem a márka jövőorientált szemléletét is tükrözi. A CUPRA és a Mooncity számára kiemelten fontos, hogy az autóipar legfrissebb technológiai trendjeit ne csupán a járművekben, hanem az ügyfélélményben is megjelenítsék.

A robot bevezetése egy kísérleti projekt része, amelynek tapasztalatai alapján a jövőben további fejlesztések és bővítések várhatóak.  

Nyitókép: Porsche Hungaria

