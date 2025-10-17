Út a jövőbe: robot segíti a dolgozók munkáját a felkapott autószalonban

Magyarországon elsőként vezeti be egy autószalon azt az innovatív megoldást, amelyben egy robot is segíti az ügyfelek tájékozódását a bemutatóteremben. A technológiai újdonság célja, hogy

még interaktívabb, gyorsabb és élményszerűbb ügyfélélményt biztosítson a látogatók számára

– olvasható a Porsche Hungaria közleményében.

A látogatók időszaktól függően hol a belvárosi CUPRA Garage-ban, hol a budaörsi MOONCITY-ben találkozhatnak a robottal, ami kiegészíti a munkatársak munkáját.