Út a jövőbe: robot segíti a dolgozók munkáját a felkapott autószalonban

Bebizonyosodott az egyik legnagyobb összeesküvés-elmélet: bizonyítottan túlerőbe kerültek a robotok az emberekkel szemben
Kezd valóra válni a halott internet elmélet.
A technológiai újdonság célja, hogy még interaktívabb, gyorsabb és élményszerűbb ügyfélélményt biztosítson a látogatók számára – közölte a CUPRA Garage és a MOONCITY.
– olvasható a Porsche Hungaria közleményében.
A látogatók időszaktól függően hol a belvárosi CUPRA Garage-ban, hol a budaörsi MOONCITY-ben találkozhatnak a robottal, ami kiegészíti a munkatársak munkáját.
A robot képes alapvető tájékoztatást nyújtani a bemutatott modellekről, az aktuális eseményekről, valamint a szalon szolgáltatásairól
– mindezt természetes, barátságos kommunikációs stílusban. Jelenleg 56 nyelven képes kifogástalan tájékoztatást nyújtani.
„Célunk, hogy az ügyfelek minden látogatása élménnyé váljon, és ehhez a technológia adta lehetőségeket is bátran kihasználjuk” – mondta el Rozgonyi Ádám a CUPRA márkaigazgatója.
A robot nem helyettesíti munkatársainkat, hanem új, innovatív dimenziót biztosít a személyes ügyfélkapcsolatnak.
„Magyarország vezető autó-importőreként élén járunk az innovációban is és minden módon arra törekszünk, hogy ügyfeleinket a legjobban tudjuk kiszolgálni” – idézték Wachtler Tamást, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatóját.
Az új megoldás nemcsak az ügyfélkiszolgálást teszi modernebbé, hanem a márka jövőorientált szemléletét is tükrözi. A CUPRA és a Mooncity számára kiemelten fontos, hogy az autóipar legfrissebb technológiai trendjeit ne csupán a járművekben, hanem az ügyfélélményben is megjelenítsék.
A robot bevezetése egy kísérleti projekt része, amelynek tapasztalatai alapján a jövőben további fejlesztések és bővítések várhatóak.
Nyitókép: Porsche Hungaria
