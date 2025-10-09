Tiszás LMBTQ-aktivista lehet Hadházy Ákos ellenfele a választáson

A Tisza párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
A Tisza láthatóan a megszorításokban látja a fejlődés kulcsát.
A Tisza a korábbi ígéreteivel ellentétben novemberre halasztotta a képviselők kiválasztását, de sajtóhírek szerint néhány nevet már lehet tudni.
Mint ismert, a Tisza Párt eredetileg szeptemberben mutatta volna be egyéni jelöltjeit, akik a 2026-os országgyűlési választáson indulnának, de nemrég ezt novemberre csúsztatták. A Telex azonban most azt állítja, úgy értesültek, a párt előválasztásán elinduló néhány jelölt személye már eldőlt.
A Telex értesülései szerint:
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza láthatóan a megszorításokban látja a fejlődés kulcsát.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkáját a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal ismerte el.
A párt a Telex mostani megkeresésére sem árult el újabb információkat, csak annyit írtak, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.
A Magyar Nemzet a lap belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy
a jelöltállítás csúszása mögött valójában a gyenge utánpótlás áll.
Cikkük szerint „sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak a Tisza Párt potenciális jelöltjei”. Forrásuk szerint a maradók között olyan politikusok vannak, akik nem tekinthetők szalonképesnek, ezért nem volt más választása a pártnak, mint elhalasztani a folyamatot. A portál ezzel teljesen mellőzte Magyar Péter hivatalos kommunikációját, és helyette saját narratívát épített a Tisza Párt szervezetlenségéről és alkalmatlanságáról.
Kapcsolódó vélemény
Magyar Péter szombaton Facebook-posztban jelentette be, hogy a Tisza Párt novemberre tolja a jelölt-állítás időpontját.
Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta