Bódis Kriszta Csipke Józsika Forsthoffer Ágnes Hadházy Ákos lmbtq

Tiszás LMBTQ-aktivista lehet Hadházy Ákos ellenfele a választáson

2025. október 09. 17:37

A Tisza a korábbi ígéreteivel ellentétben novemberre halasztotta a képviselők kiválasztását, de sajtóhírek szerint néhány nevet már lehet tudni.

2025. október 09. 17:37
null

Mint ismert, a Tisza Párt eredetileg szeptemberben mutatta volna be egyéni jelöltjeit, akik a 2026-os országgyűlési választáson indulnának, de nemrég ezt novemberre csúsztatták. A Telex azonban most azt állítja, úgy értesültek, a párt előválasztásán elinduló néhány jelölt személye már eldőlt.

A Telex értesülései szerint:

  • Budapest 6. választókerületében, azaz a független Hadházy Ákos körzetében az LMBTQ-aktivista és a Csipke Józsika című érzékenyítő mesekönyv szerzője, Bódis Kriszta lesz a Tisza Párt egyik jelöltje a háromból;
  • Pest megye 3. választókerületében a párt budapesti képviselője és frakcióvezetője, Bujdosó Andrea lesz az egyik jelölt-jelölt;
  • a Bokros-csomagot méltató Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke pedig Veszprém 2. választókerületében indulhat.

Ezt is ajánljuk a témában

A párt a Telex mostani megkeresésére sem árult el újabb információkat, csak annyit írtak, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.

A Magyar Nemzet a lap belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy

a jelöltállítás csúszása mögött valójában a gyenge utánpótlás áll.

Cikkük szerint „sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak a Tisza Párt potenciális jelöltjei”. Forrásuk szerint a maradók között olyan politikusok vannak, akik nem tekinthetők szalonképesnek, ezért nem volt más választása a pártnak, mint elhalasztani a folyamatot. A portál ezzel teljesen mellőzte Magyar Péter hivatalos kommunikációját, és helyette saját narratívát épített a Tisza Párt szervezetlenségéről és alkalmatlanságáról.

Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta

