Tiszás LMBTQ-aktivista lehet Hadházy Ákos ellenfele a választáson

A párt a Telex mostani megkeresésére sem árult el újabb információkat, csak annyit írtak, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.

A Magyar Nemzet a lap belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy

a jelöltállítás csúszása mögött valójában a gyenge utánpótlás áll.

Cikkük szerint „sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak a Tisza Párt potenciális jelöltjei”. Forrásuk szerint a maradók között olyan politikusok vannak, akik nem tekinthetők szalonképesnek, ezért nem volt más választása a pártnak, mint elhalasztani a folyamatot. A portál ezzel teljesen mellőzte Magyar Péter hivatalos kommunikációját, és helyette saját narratívát épített a Tisza Párt szervezetlenségéről és alkalmatlanságáról.