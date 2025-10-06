Szigorítanának a vagyonelkobzási szabályokon

Változtat a kormányzat a vagyonvisszaszerzés és elkobzás szabályrendszerén, a módosításról az Igazságügyi Minisztérium meg is kezdte a társadalmi egyeztetést.

Ahogy összegzésében az Economx írja, a törvény átültetné a magyar jogrendbe a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló tavalyi uniós rendeletet. Emellett olyan bűnügyi vagyonkezelési rezsimet hozna létre, amely nem csak az uniós szabályozásnak felel meg, hanem messzemenően biztosítja a bűnügyi vagyon értékének megőrzését, kezelését, egységes nyilvántartását, egyúttal biztosítja, hogy a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb mértékben kerüljön vissza a közösség szolgálatába.

A törvény ezért megteremti a bűnügyi vagyon átlátható és egységes kezelésének az alapvető jogi kereteit, és bevezeti

az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét is.

Bár a magyar módosításból nem derül ki, hogy mikor kobozhatják el ezután az „ismeretlen eredetű” vagyont, az Európai Unió hivatkozott szabályai világos keretet adnak annak, mikor és hogyan lehet visszaszerezni a bűncselekményekből származó vagyont, még akkor is, ha a konkrét bűnt nem sikerült teljes bizonyossággal rábizonyítani a gyanúsítottra – írta az Economx.