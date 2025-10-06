Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szigorítás uniós szabályozás törvénymódosítási javaslat vagyonelkobzás

Szigorítanának a vagyonelkobzási szabályokon

2025. október 06. 21:05

Uniós rendeletet ültet át a kormány a magyar jogrendbe.

2025. október 06. 21:05
null

Változtat a kormányzat a vagyonvisszaszerzés és elkobzás szabályrendszerén, a módosításról az Igazságügyi Minisztérium meg is kezdte a társadalmi egyeztetést. 

Ahogy összegzésében az Economx írja, a törvény átültetné a magyar jogrendbe a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló tavalyi uniós rendeletet. Emellett olyan bűnügyi vagyonkezelési rezsimet hozna létre, amely nem csak az uniós szabályozásnak felel meg, hanem messzemenően biztosítja a bűnügyi vagyon értékének megőrzését, kezelését, egységes nyilvántartását, egyúttal biztosítja, hogy a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb mértékben kerüljön vissza a közösség szolgálatába. 

A törvény ezért megteremti a bűnügyi vagyon átlátható és egységes kezelésének az alapvető jogi kereteit, és bevezeti

az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét is.

Bár a magyar módosításból nem derül ki, hogy mikor kobozhatják el ezután az „ismeretlen eredetű” vagyont, az Európai Unió hivatkozott szabályai világos keretet adnak annak, mikor és hogyan lehet visszaszerezni a bűncselekményekből származó vagyont, még akkor is, ha a konkrét bűnt nem sikerült teljes bizonyossággal rábizonyítani a gyanúsítottra – írta az Economx. 

Akkor alkalmazható ez a szabály, ha a hagyományos elkobzás – például ítélet után – nem lehetséges jogi vagy bizonyítási okból, de a vagyon már azonosítható, esetleg befagyasztották, és vannak komoly jelek, hogy bűncselekményből származik. Az ügynek olyan bűncselekményhez kell kapcsolódnia, amelynek büntetési tétele legalább négy év, vagyis a viszonylag súlyosabb bűnök körébe tartozik.

A bíróság akkor rendelheti el az elkobzást, ha meggyőződött arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető, és a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. 

Ez az úgynevezett „súlyossági küszöb” csak olyan ügyeknél lép életbe, ahol a haszon nagysága, illetve a szervezettség szintje ezt indokolja.

Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul. Az uniós irányelv szerint ilyenek például, ha

  • a vagyon értéke feltűnően nagyobb, mint a tulajdonos legális jövedelme,
  • nincs életszerű magyarázat a forrásra,
  • a személy kapcsolatban áll bűnszervezetekkel,
  • a vagyon megtalálásának módja is gyanús,
  • vagy a bűnözés modus operandija rendszeres, haszonszerzésre berendezkedett.

Fontos továbbá az is, hogy az uniós szabály teret enged a nemzeti mérlegelésnek. Az elkobzást mellőzhetik, ha aránytalanul súlyos vagy észszerűtlen lenne, előírhatják, hogy a vagyon időben is kapcsolódjon a bűncselekményhez, és kötelesek védeni a jóhiszemű harmadik személyeket (például örökösök, üzlettársak).

Sőt, miközben a jogorvoslat lehetőségét minden esetben garantálni kell, nem feltétel, hogy a vádlottat jogerősen elítéljék. A bíróság a tények és bizonyítékok alapján valószínűsítheti, hogy a vagyon bűnös eredetű.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az elkobzás a büntetőeljárás megszűnése után is lehetséges, vagy önálló eljárásként is lefolytatható.

Ugyanakkor a szabály kizárólag büntetőeljárásokra vonatkozik, nem érinti a polgári, kártérítési vagy vagyonvisszaszerzési eljárásokat. Ezzel együtt a tagállamok saját hatáskörben tovább is szigoríthatnak.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lacika-985
2025. október 06. 21:48
Ezzel a jogszabállyal nincs is semmi gond - a gond ott kezdődik amikor politikai indittatásból alkalmazzák .. És kétség ne leygen a JUNIÓ kizárólag ebből a szempontból alkotta meg ezt a jógaszabályt . Aki nekik kellemetlen azokat minden oldalról leirják ..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!