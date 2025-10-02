Ft
10. 02.
csütörtök
Fekete-Győr ­András Juhász Péter Pintér Sándor vélemény

Pintér elvtárs, el tetszett téveszteni a házszámot

2025. október 02. 11:51

A rendőreit nem Juhász Péter barátomhoz kellett volna kiküldenie, ahhoz a nagyszerű és bátor emberhez, aki Rogán Tóni haverjának a belvárosi ingatlanmutyijait leleplezte.

2025. október 02. 11:51
null
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Pintér elvtárs, el tetszett téveszteni a házszámot. A rendőreit nem Juhász Péter barátomhoz kellett volna kiküldenie, ahhoz a nagyszerű és bátor emberhez, aki Rogán Tóni haverjának a belvárosi ingatlanmutyijait leleplezte. Hanem egy másik Juhász Péterhez, a Szőlő utcai javítóintézet szexuális ragadozó igazgatójához, Juhász Péter Pálnak a nyomába.

Annak a bűnözőnek a nyomába, akit emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás miatt tartóztattak le, és akit az önök rendszere annak ellenére hagyott több mint tíz évig garázdálkodni gyerekek közelében, hogy korábban egy fiatalkorúval való viszonya miatt egyszer már eltávolították a gyermekvédelmi rendszerből.

Juhász Péter barátomhoz nem rendőröket kellene küldenie, hanem a gyáva főnökével együtt sűrűn bocsánatot kellene kérnie tőle azért a töménytelen mennyiségű, hazug mocsokért, amivel a propagandistáik lejáratták, családon belüli erőszaktevőnek állítva be őt.

Ha már a miniszterelnököt állítólagosan annyira zavarják ugye a karaktergyilkosságok. És ha már Semjén Zsolt haverja is elismerte a minap az önök felelősségét ezekben az ügyekben.

Javaslom, ne feszegesse a húrt, Pintér elvtárs. Hagyja abba az ártatlan magyarok vegzálását. Ne kapálózzon tovább, a kocka ugyanis el van vetve: legkésőbb fél év múlva rendszerváltás jön Magyarországon. Akkor is, ha ön és a főnöke ezt egyre kevésbé hajlandó tudomásul venni.”

Fekete-Győr András Facebook-oldala

