Orbán Viktor minden erejével azért küzd, hogy ne kívülről mondják meg, mit csináljunk, hogyan éljünk, kit és hogyan szeressünk – Kudlik Júlia a Mandinernek

Önnek mit jelent a hit?

A hit a lélek gerince! Az én hitem a tetteimben, a cselekedeteimben, a szavaimban, az írásaimban jelenik meg.

1976-ban

Fotó: MTI/Naszályi Kornélia

Mi a legfontosabb, amit magával vitt a televíziós pályája lezárultát követő teológiai tanulmányaiból?

A bűn és a bűnhődés után mindig jön a kegyelem. A legnagyobb vihar után is kisüt a nap. Vannak olyan helyzetek az életben, amelyeken nem tudunk változtatni, bármennyire akarjuk is. Viszont a hozzáállásunkon igenis képesek vagyunk. Ami belül fénylik, az kívülről is látszik, aki viszont a külső fényre, a csillogásra figyel csak, nem veszi észre a fényt önmagában. A rend és a béke bennünk kezdődik, és csak mi tudjuk megteremteni. Csak óralátogató hallgató voltam öt éven át, nem vizsgáztam, nem akartam diplomát, csupán tanulni és elmélyülni kívántam, hogy jobban tudjak majd segíteni az embertársaimnak.

Sokszor beszél a tanulás fontosságáról. Hogy látja ma az iskola, a tanárok szerepét a társadalomban?

Nagyon szerettem iskolába járni, mert az iskola is szeretett engem. A tanáraimtól azt tanultam, hogy mindenkitől csak annyit követelhetünk, amennyire képes. Észre sem vettük, hogy ez a szint egyre emelkedett, és egyre többre lettünk képesek. Az ő tekintélyüket a tudásuk, a hatalmas felkészültségük, az emberségük adta, nem pedig hivatalos papírok és előírások. Ha egy számtanpéldát valaki nem értett a harmincfős osztályból, akkor Vali néni századszor is elmagyarázta ugyanolyan kedvesen, türelemmel, elültetve bennünk – talán nem is tudatosan – az alázat magvait. Ma is azt mondom, ha a tanár becsukja az ajtót, akkor az osztályteremben az ő felelőssége, hogy mi történik az órán. Nem tudom, milyen ma a tanárképzés, de sok pedagógusnál érzékelem, hogy a digitalizáció kihívás számára, és meglehet, hogy ezen a téren a gyerek többet tud, mint a tanár. Így nehéz lekötni a figyelmét. Hosszú távon biztosan meg lehet találni a megoldást, s ebben a kérdésben is vallom: szeretni kell a gyereket, akármilyen rossz is. A szeretet sok mindent megold. A másik fontos dolog, amit gyerekkoromban megtapasztaltam – ami nem könnyű időkre, a múlt század ötvenes éveire esett –, hogy a család és az otthon mindig megvédett attól, ami a lakás falain kívül történt. Körülöttem mindig rend és nyugalom volt. Ezt próbáltam a saját életemben is elérni. Most látom, mekkora előny ez, minél több biztonságot tapasztal meg az ember az élete folyamán, annál könnyebben enged el dolgokat. Márpedig időskorban sok mindent el kell engedni. Az életem folyamán megtapasztalt biztonság pótolhatatlan.