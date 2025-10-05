Orbán Viktor a veszprémi főszékesegyházból üzent Európának: A kereszténység elvesztése a haza elvesztését is jelenti (VIDEÓ)

A kormányfő rámutatott, hogy
Magyarország története és a kereszténység nem két különálló szál, hanem egyazon szövet szorosan összefonódó fonalai.
Kiemelte, hogy a kereszténység felvétele a magyarság számára nem pusztán vallási döntés volt, hanem egy történeti és személyes elköteleződés is, amely a magyar állam megalapítását és megerősítését célozta. Ez a döntés évszázadokon át meghatározta a magyar nép identitását és kultúráját, és ma is élő hagyományként van jelen.
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarországon azokat a közösségeket erősítették meg, amelyek értékrendje megőrizte a magyarság és a keresztény magyar élet hagyományait. Kiemelte, hogy az alaptörvény szerint minden állami szerv kötelessége a magyar keresztény kultúra védelme, ám szerinte további erőfeszítésekre van szükség e felelősség teljesítéséhez.
Hozzátette, hogy ez a szolgálat emelte a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat a város középpontjába és magaslatára, szimbolikusan is felemelve a közösség tekintetét magasabb célok felé. „Ki akarná, hogy élete a mulandóság tengerében vesszen el?” – tette fel a kérdést.