Európa Szent Mihály Főszékesegyház kereszténység Veszprém Orbán Viktor

Orbán Viktor a veszprémi főszékesegyházból üzent Európának: A kereszténység elvesztése a haza elvesztését is jelenti (VIDEÓ)

2025. október 05. 18:41

A kormányfő szerint Magyarországon újra megjelentek a Lenin-fiúk, de nem hagyunk nekik teret.

2025. október 05. 18:41
null

Ma délután ünnepi szentmisére került sor a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban. Az esemény különleges jelentőséggel bír, hiszen a bazilika újraszentelése szimbolikusan lezárja a veszprémi várnegyed nagyszabású felújítási munkálatait.

A megújult történelmi épületek és szakrális terek ősztől ismét teljes pompájukban fogadják a látogatókat, bemutatva a város gazdag kulturális és vallási örökségét.

Az ünnepi alkalmon Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. 

„A Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése nem csupán egy épület felújításának lezárását jelenti, hanem egyfajta visszatérést Magyarország történelmi és keresztény gyökereihez” – jelentette ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a székesegyház falai a mai napig őrzik Boldog Gizella, Szent István király felesége által alapított székesegyház építő köveit, amely a magyar államiság és kereszténység szoros kapcsolatának szimbóluma.

A kormányfő rámutatott, hogy 

Magyarország története és a kereszténység nem két különálló szál, hanem egyazon szövet szorosan összefonódó fonalai.

Kiemelte, hogy a kereszténység felvétele a magyarság számára nem pusztán vallási döntés volt, hanem egy történeti és személyes elköteleződés is, amely a magyar állam megalapítását és megerősítését célozta. Ez a döntés évszázadokon át meghatározta a magyar nép identitását és kultúráját, és ma is élő hagyományként van jelen.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarországon azokat a közösségeket erősítették meg, amelyek értékrendje megőrizte a magyarság és a keresztény magyar élet hagyományait. Kiemelte, hogy az alaptörvény szerint minden állami szerv kötelessége a magyar keresztény kultúra védelme, ám szerinte további erőfeszítésekre van szükség e felelősség teljesítéséhez.

Hozzátette, hogy ez a szolgálat emelte a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat a város középpontjába és magaslatára, szimbolikusan is felemelve a közösség tekintetét magasabb célok felé. „Ki akarná, hogy élete a mulandóság tengerében vesszen el?” – tette fel a kérdést.

Kijelentette, hogy a székesegyház falai tanúi voltak dicsőséges és pusztító időknek egyaránt, látták a hit erejét, amely éltette a magyarságot, és azt is, amikor a hit üzenete elhalványult. Hangsúlyozta, hogy a nemzet elnyomása mindig együtt járt az egyház üldözésével, amit soha nem szabad elfelejteni.

A kormányfő figyelmeztetett, hogy

a mai magyar politikában újra megjelentek az erőszakos „Lenin-fiúk” és a papokat támadó szabadcsapatok,

de hangsúlyozta:

„Nem adunk teret nekik, ehelyett folytatjuk a templomépítő munkát, és erről az útról nem térünk le.” 

A miniszterelnök kritikával illette Nyugat-Európát, amelyet a templomrombolók civilizációjának nevezett, ugyanakkor kiemelte, hogy Közép-Európában más értékek uralkodnak. Itt még tudják, hogy

a kereszténység elvesztése a haza elvesztését is jelenti. 

Hozzátette, hogy vannak olyan kérdések, mint például a migráció, amelyekkel nem lehet kísérletezni vagy kockáztatni. Példaként említette a cseheket, akik szerinte a legutóbbi választásokon józan döntést hoztak.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

***

 

vamonos-4
2025. október 05. 19:25
harmatgyenge
patikus-3
2025. október 05. 19:16
Kijelentette, hogy a székesegyház falai tanúi voltak dicsőséges és pusztító időknek egyaránt, látták a hit erejét, amely éltette a magyarságot, és azt is, amikor a hit üzenete elhalványult. Igen, annak is tanúi, hogy akarják a Fidesz idegen-érdekű cionistái lecserélni Jézus Urunk követését egy judaizált mű-vallásra. Ez is el fog múlni.
patikus-3
2025. október 05. 19:09
A kereszténység felvétele a magyarság számára nem pusztán vallási döntés volt, hanem egy történeti és személyes elköteleződés is, amely a magyar állam megalapítását és megerősítését célozta. Igen, a kereszténység fölvétele. Nem a zsidó-kereszténysége. Mindannyian tudjuk, hogy Orbán fosztóképzővel illeti Jézus Urunk követőit, amikor zsidónak nevezi hitünket.
baronet
2025. október 05. 18:54
"szakrális terek ősztől ismét teljes pompájukban fogadják a látogatókat," Főleg a bazilika pompázik, főoltár és az eredetiüvegablakok nélkül, fehérre meszelve. Pont, mint egy református imaház. Volt pénz lóvéra, meg diszperzitre.
