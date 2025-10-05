Orbán Viktor a veszprémi főszékesegyházból üzent Európának: A kereszténység elvesztése a haza elvesztését is jelenti (VIDEÓ)

Ma délután ünnepi szentmisére került sor a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban. Az esemény különleges jelentőséggel bír, hiszen a bazilika újraszentelése szimbolikusan lezárja a veszprémi várnegyed nagyszabású felújítási munkálatait.

A megújult történelmi épületek és szakrális terek ősztől ismét teljes pompájukban fogadják a látogatókat, bemutatva a város gazdag kulturális és vallási örökségét.

Az ünnepi alkalmon Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

„A Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése nem csupán egy épület felújításának lezárását jelenti, hanem egyfajta visszatérést Magyarország történelmi és keresztény gyökereihez” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a székesegyház falai a mai napig őrzik Boldog Gizella, Szent István király felesége által alapított székesegyház építő köveit, amely a magyar államiság és kereszténység szoros kapcsolatának szimbóluma.