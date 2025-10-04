Orbán Viktor: A magyar ellenzék brüsszel szolgája. Mindig is az volt, és az is marad (VIDEÓ)

A magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel – hallható Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában.

„Nem kell kitalálnunk, hogy ők mit akarnak, nekünk erről mindig adnak papírt. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy mit kéne tenni. És abban ilyen szerepel például, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, és helyette legyen többsávos – elegánsan progresszívnek mondják –, adórendszer. Ez adóemelést jelent” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a brüsszeli bürokraták szerint Magyarországon túl alacsony a vállalkozási adó, ezért szerintük ezt meg kell emelni.

A rezsicsökkentéssel sem értenek egyet, azon vannak, hogy átalakítsák. Ugyanúgy szálka a szemükben a 13. nyugdíj is.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyarországi ellenzék pedig pontosan azt szajkózza, amit nekik Brüsszelből leírnak. Ezeknek a politikai támadásoknak a tükrében a miniszterelnök mindig abból indul ki, amit a brüsszeliek mondanak, nem pedig abból, amit a magyar ellenzék mond, hiszen a hazai ellenzék nem más, mint brüsszeli kreálmány.