Nagyon le akarják zárni: Zelenszkij telefonon kérlelte Donald Trumpot
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Nagyon is büszke sok ember New Yorkban arra az előremutató politikára, amit Orbán Viktor képvisel.
„Felhévizy New Yorkban töltötte az elmúlt hetet. Gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy elutazott a tengerentúlra. Azt túlzás állítani, hogy kipihente az egész évi fáradalmait, mert a nyakába vette a hatalmas metropoliszt, és végigjárta az összes fontos nevezetességet az Empire State Buildingtől, a One World Observatoryn át, egészen a Szabadság-szoborig.
Magyarként ebben a nagyvárosban, a hatalmas felhőkarcolók között sétálgatva egy kicsit elesettnek érzi magát az ember, annak ellenére, hogy a sok film, sorozat, amit hétről hétre látunk, olyan érzést kölcsönöz, mintha már többször jártunk volna már ezeken az utcákon. (...)
A hírlapíró éppen azt olvasta, amikor mellélépett egy férfi, aki magyarul köszöntötte. Félix elkezdett beszélgetni az idős úrral, kiderült, hogy minden napját a Magyar Nemzet böngészésével kezdi, hatalmas Trump- és Orbán-rajongó a feleségével együtt. Ötven éve élnek kint New Yorkban, rendszeresen járnak haza Magyarországra, főként 20210 óta, amióta Orbán Viktor a miniszterelnök.
Félix találkozott egy ízig-vérig magyar emberrel, aki nagyon büszke a hazájára és arra, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Maradéktalanul egyetért a kormány hármas céljával, a migráció, a gender és a háború elleni küzdelemmel, és természetesen az orbáni családpolitikával is.
Felhévizy nagyon boldog volt, hogy a sok baloldali, rosszindulatú vélemény helyett, akik azt szajkózzák folyton, hogy szégyenkezniük kell külföldön, pusztán azért, mert ez a fránya kormány van hazánkban, most szembesült azzal, hogy nagyon is büszke sok ember még New Yorkban is arra az előremutató politikára, amit Orbán Viktor képvisel.
A jó hangulatú beszélgetést követően Félix nagy meglepetésére, az amerikai, magyar házaspár meghívta őt és kísérőjét a saját házukba, vacsorára. Ahol megkoronázva a csodás estét, egy pohár bikavér mellett megvitatták Magyarország és a világ helyzetét.”
Ezt is ajánljuk a témában
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP