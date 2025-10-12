„Felhévizy New Yorkban töltötte az elmúlt hetet. Gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy elutazott a tengerentúlra. Azt túlzás állítani, hogy kipihente az egész évi fáradalmait, mert a nyakába vette a hatalmas metropoliszt, és végigjárta az összes fontos nevezetességet az Empire State Buildingtől, a One World Observatoryn át, egészen a Szabadság-szoborig.

Magyarként ebben a nagyvárosban, a hatalmas felhőkarcolók között sétálgatva egy kicsit elesettnek érzi magát az ember, annak ellenére, hogy a sok film, sorozat, amit hétről hétre látunk, olyan érzést kölcsönöz, mintha már többször jártunk volna már ezeken az utcákon. (...)

A hírlapíró éppen azt olvasta, amikor mellélépett egy férfi, aki magyarul köszöntötte. Félix elkezdett beszélgetni az idős úrral, kiderült, hogy minden napját a Magyar Nemzet böngészésével kezdi, hatalmas Trump- és Orbán-rajongó a feleségével együtt. Ötven éve élnek kint New Yorkban, rendszeresen járnak haza Magyarországra, főként 20210 óta, amióta Orbán Viktor a miniszterelnök.

Félix találkozott egy ízig-vérig magyar emberrel, aki nagyon büszke a hazájára és arra, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Maradéktalanul egyetért a kormány hármas céljával, a migráció, a gender és a háború elleni küzdelemmel, és természetesen az orbáni családpolitikával is.

Felhévizy nagyon boldog volt, hogy a sok baloldali, rosszindulatú vélemény helyett, akik azt szajkózzák folyton, hogy szégyenkezniük kell külföldön, pusztán azért, mert ez a fránya kormány van hazánkban, most szembesült azzal, hogy nagyon is büszke sok ember még New Yorkban is arra az előremutató politikára, amit Orbán Viktor képvisel.