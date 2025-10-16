Nagy Attila Tibor: Trump határozott választ adott az Orbán elszigeteltségét hangoztatóknak

Nagy Attila Tibor szerint a magyar kormányfő számára önmagában is elismerés, hogy részt vehetett a gázai háború lezárását célzó nemzetközi konferencián, különösen, hogy az EU tagállamainak többsége nem kapott meghívást . A politikai elemző az Indexnek arról beszélt: Orbán Viktor jelenléte szerinte azt jelezte, hogy Magyarország szerepe a nemzetközi diplomáciában elismerést kapott.

Donald Trump részéről határozott válasz érkezett azokra a belpolitikai bírálatokra, amelyek hosszú évek óta Orbán Viktor állítólagos elszigetelődését hangoztatják”

– fogalmazott.

Nagy Attila Tibor ugyanakkor úgy véli, Trump nyíltan beavatkozott a magyar választási kampányba, amikor kijelentette, hogy Orbán Viktor hatalomban maradásáért szurkol.