Nagy Attila Tibor: Trump határozott választ adott az Orbán elszigeteltségét hangoztatóknak

Szerinte, mivel a volt amerikai elnök támogatásának rendre „ára van”, elképzelhető, hogy a magyar kormánytól is konkrét engedményeket vár majd el, például az amerikai energiatermékek vagy fegyverek vásárlása terén, illetve a Trumphoz közel álló üzleti körök számára kedvező feltételek biztosításával.
Ideológiai közelség
Nagy Attila Tibor szerint mindeközben a két vezető ideológiai közelsége – a „wokeizmus” elleni küzdelem, a keresztény értékek védelme és a bevándorlás visszaszorítása – megkönnyítheti az együttműködést.
Az elemző szerint a 2026-os magyarországi választások előtt döntő lehet, sor kerül-e személyes találkozóra Orbán és Trump között.
Egy budapesti látogatás vagy Fehér Házi meghívás a Fidesz számára komoly kommunikációs előnyt jelentene: a kampányban a kormányfő nemzetközi elismertségét és szövetségi kapcsolatait hangsúlyozhatná.