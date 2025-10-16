Ft
Nagy Attila Tibor Trump Orbán Viktor

Nagy Attila Tibor: Trump határozott választ adott az Orbán elszigeteltségét hangoztatóknak

2025. október 16. 09:22

Az elemző szerint a magyar kormányfő számára önmagában is elismerés, hogy részt vehetett a gázai háború lezárását célzó nemzetközi konferencián, különösen, hogy az EU tagállamainak többsége nem kapott meghívást.

2025. október 16. 09:22
null

Nagy Attila Tibor szerint a magyar kormányfő számára önmagában is elismerés, hogy részt vehetett a gázai háború lezárását célzó nemzetközi konferencián, különösen, hogy az EU tagállamainak többsége nem kapott meghívást . A politikai elemző az Indexnek arról beszélt: Orbán Viktor jelenléte szerinte azt jelezte, hogy Magyarország szerepe a nemzetközi diplomáciában elismerést kapott. 

Donald Trump részéről határozott válasz érkezett azokra a belpolitikai bírálatokra, amelyek hosszú évek óta Orbán Viktor állítólagos elszigetelődését hangoztatják” 

– fogalmazott.

Nagy Attila Tibor ugyanakkor úgy véli, Trump nyíltan beavatkozott a magyar választási kampányba, amikor kijelentette, hogy Orbán Viktor hatalomban maradásáért szurkol.

Nagy Attila Tibor szerint Trump támogatása ugyanakkor nem pusztán baráti gesztus, hanem politikai befektetés is lehet. 

Szerinte, mivel a volt amerikai elnök támogatásának rendre „ára van”, elképzelhető, hogy a magyar kormánytól is konkrét engedményeket vár majd el, például az amerikai energiatermékek vagy fegyverek vásárlása terén, illetve a Trumphoz közel álló üzleti körök számára kedvező feltételek biztosításával.

Ideológiai közelség

Nagy Attila Tibor szerint mindeközben a két vezető ideológiai közelsége – a „wokeizmus” elleni küzdelem, a keresztény értékek védelme és a bevándorlás visszaszorítása – megkönnyítheti az együttműködést.

Az elemző szerint a 2026-os magyarországi választások előtt döntő lehet, sor kerül-e személyes találkozóra Orbán és Trump között. 

Egy budapesti látogatás vagy Fehér Házi meghívás a Fidesz számára komoly kommunikációs előnyt jelentene: a kampányban a kormányfő nemzetközi elismertségét és szövetségi kapcsolatait hangsúlyozhatná.

Óvatos ellenzéki reakciók

Az elemző úgy véli, a magyar–amerikai kapcsolatok javulása rövid távon aligha hoz kézzelfogható gazdasági előnyt, hiszen a választásokig alig fél év van hátra. Az olyan lépések, mint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újbóli megkötése, csak később érződhetnének a gazdaságban.

Nagy Attila Tibor az Indexnek azt is kifejtette, 

hogy az ellenzéki pártok láthatóan óvatosan reagáltak az eseményekre. 

Magyar Péter nem kommentálta Trump kijelentéseit, inkább az október 23-i nagygyűlésre hívta híveit. A Demokratikus Koalíció továbbra is belpolitikai ügyekre – például a Szőlő utcai javítóintézetre – koncentrál, míg a Jobbik a devizahitelesek védelmét hangsúlyozza.

Ez Nagy Attila Tibor szerint arra utal, hogy az egyiptomi csúcstalálkozó és Trump kijelentései a kormánypártok számára kedvező fejlemények, amelyeket az ellenzék inkább igyekszik elkerülni a politikai napirenden.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

