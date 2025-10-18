Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.
„Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.
Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.
Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.
És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.
Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább.”
