Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.

Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.

És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.