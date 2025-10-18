Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Budapesti békecsúcs Magyarország béke Budapest

Miért éppen Budapest?

2025. október 18. 08:25

A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.

2025. október 18. 08:25
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. 

Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. 

És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább.”

Nyitókép forrása: Evan Vucci / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipracio-2
2025. október 18. 08:45
Orbán már örökös tulajdonjogot szerzett a ruszki -amcsi faserdőben höö... CNN Donald Trump amerikai elnök többször is hamis állítást tett a sajtónak egy pénteki, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban – többek között egy rég leplezett állítás az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az orosz invázió Ukrajnában Trump megismételte korábbi hamis történelmi állítását Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziójáról, azt állítva , hogy Oroszország azért nem nyerte meg a háborút mindössze egy hét alatt, mert úgy döntött, hogy sáros talajon keresztül, ahelyett, hogy egyszerűen autópályákon haladna előre. edition.cnn.com/2025/10/17/politics/fact-check-trump-president-end-war?Date=20251018&Profile=CNN&utm_content=1760767320&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwY2xjawNgFhdleHRuA2FlbQIxMQABHjU2nGnbYImcvPWAocOpUKE26Ql5RVpRD9BtFr1uI1gNUWQPmeq32HmYhV9q_aem_nLMFIF1fHTowsPZdeY-J_A Rendkívül ritkán nyitja ki a száját többszörös hamis állítások nélkül..höhöö
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 18. 08:28
Azt ugye tudod Viktor hogy ismét 20ra kértél lapot? Mi fog történni ha semmi eredménye nem lesz a budapesti találkozónak mert csak a szokásos időhúzás Putyin részéről?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!