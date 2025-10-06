Ft
Tisza Párt Kocsis Máté Index vállalat Ukrajna Magyar Péter applikáció

„Megtört a jég”: Kocsis Máté gratulált Magyar Péternek

2025. október 06. 17:50

A Fidesz frakcióvezetője az újabb ellenzéki lebukás kapcsán kijelentette: „Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak!”.

2025. október 06. 17:50
null

„Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt” – fogalmazott Kocsis Máté közösségi oldalán, utalva az Index azon értesülésére, mely szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra

– közölte a lap.

Eztuán leszögezte figyelmeztetésképp, hogy

Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak!”

A fideszes képviselő a fentiekhez hozzátette, hogy külön gratulál Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az „ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti”.

Ezt is ajánljuk a témában

Személyes adatok sokasága szivárgott ki

Kocsis ezután ismertette, hogy így a Tisza Párt tulajdonképpen átadta az ukránoknak a szimpatizánsai 

  • személyes adatait, 
  • nevét, 
  • címét, 
  • képmását,
  • ujjlenyomatát,

miközben a Tisza Párt hívei abban a hiszemben voltak, hogy csak „lelkesen gyűjtik” a tiszás hűségpontokat.

Kocsis azzal folytatta, hogy a Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság. 

„A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról”. 

Kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre. Lépésről-lépésre, tégláról-téglára!”

– zárta gondolatait a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2025. október 06. 18:27
Tiszai adathalászás. Ti szar dínom-dánomozőt tartotok!
Válasz erre
1
0
meteor
•••
2025. október 06. 18:10 Szerkesztve
Én a kormány helyében lelapcsoltatnám az összes mobilt amin valaha rajta volt ez a kémszoftver. 20 ezer mobillal csúnya dolgokat lehet műveli egy ország telekommunikációs hálózatával. Ukrajna európa rákfenéje.
Válasz erre
3
0
ertonszena
2025. október 06. 18:04
Az agyatlan Tisza-szektások nagy része még azt is csont nélkül nyeli be, hogy érzékeny adatai kerültek ki mindenhová is. Fel sem tudják fogni, miről van szó.
Válasz erre
6
0
llnnhegyi
2025. október 06. 18:02
Zelensky körül szörnyek vannak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!