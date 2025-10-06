„Megtört a jég”: Kocsis Máté gratulált Magyar Péternek

miközben a Tisza Párt hívei abban a hiszemben voltak, hogy csak „lelkesen gyűjtik” a tiszás hűségpontokat.

Kocsis azzal folytatta, hogy a Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság.

„A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról”.

Kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre. Lépésről-lépésre, tégláról-téglára!”

– zárta gondolatait a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.