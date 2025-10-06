„Megtört a jég”: Kocsis Máté gratulált Magyar Péternek

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A Fidesz frakcióvezetője az újabb ellenzéki lebukás kapcsán kijelentette: „Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak!”.
„Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt” – fogalmazott Kocsis Máté közösségi oldalán, utalva az Index azon értesülésére, mely szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra
– közölte a lap.
Eztuán leszögezte figyelmeztetésképp, hogy
Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak!”
A fideszes képviselő a fentiekhez hozzátette, hogy külön gratulál Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az „ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Kocsis ezután ismertette, hogy így a Tisza Párt tulajdonképpen átadta az ukránoknak a szimpatizánsai
miközben a Tisza Párt hívei abban a hiszemben voltak, hogy csak „lelkesen gyűjtik” a tiszás hűségpontokat.
Kocsis azzal folytatta, hogy a Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság.
„A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról”.
Kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre. Lépésről-lépésre, tégláról-téglára!”
– zárta gondolatait a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor