Meglepődtünk, nagyon: Magyar Péterhez igazolt az eddigi „független rádiós”

Zavaros pénzügyekre utal a Magyar Péter öccse vezette családi hírportál tavalyi beszámolója
Kérdéseket vet fel, hogy a tartalmat és a személyi kiadásokat miként fedezte a beszámolóban feltüntetett összeg.
Fiala János ezentúl a Kontroll csatornáján fog szerepelni.
A Facebook-oldalán jelentette be Magyar Márton, – Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének testvére – hogy a csatornájukhoz igazolt Fiala János műsorvezető. Fiala a továbbiakban az „utca emberét” fogja kérdezni különböző témákban.
Amióta tavaly Magyar testvére megalapította a Kontrollt több botrány is felütötte a fejét a médium környékén. Többek között kérdéseket vetett fel a Kontroll Média Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolójával kapcsolatban több kérdés is felvetődött.
Nyitókép forrása: Magyar Márton Facebook-oldala
