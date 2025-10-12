Ft
Fiala János Tisza Párt Magyar Márton Kontroll Magyar Péter

Meglepődtünk, nagyon: Magyar Péterhez igazolt az eddigi „független rádiós”

2025. október 12. 22:01

Fiala János ezentúl a Kontroll csatornáján fog szerepelni.

2025. október 12. 22:01
null

A Facebook-oldalán jelentette be Magyar Márton, – Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének testvére – hogy a csatornájukhoz igazolt Fiala János műsorvezető. Fiala a továbbiakban az „utca emberét” fogja kérdezni különböző témákban.

Amióta tavaly Magyar testvére megalapította a Kontrollt több botrány is felütötte a fejét a médium környékén. Többek között kérdéseket vetett fel a Kontroll Média Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolójával kapcsolatban több kérdés is felvetődött.

Nyitókép forrása: Magyar Márton Facebook-oldala

cserresznye
2025. október 12. 23:15
...és jutalmul azonnal kapott egy rúd téliszalámit é egy üveg wiskit..
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 12. 22:56
Nem lepődtem meg. Fiala egy geciember. Egész életében az volt. Illő a Kontroll csoportba!
Válasz erre
5
0
Titi
2025. október 12. 22:48
Gondoltam,hogy ez a moslékos dézsa is a szerinte nyerő baromhoz fog csatlakozni. Nem lepődtem meg, csak elegem van ebből a piszkos bandából. A hányinger kerülget,amikor szóba kerülnek ezek a mocskok,akik már 15 éve égetik magukat, próbálkoznak mindenféle elmebeteggel,aki szerintük leváltja Orbánt.Áprilisban megint jön a zakó elvtársak!
Válasz erre
8
0
lemez
2025. október 12. 22:36
Összenö,ami összetartozik.A trágya a trágyaléhez.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!