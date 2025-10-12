Meglepődtünk, nagyon: Magyar Péterhez igazolt az eddigi „független rádiós”

A Facebook-oldalán jelentette be Magyar Márton, – Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének testvére – hogy a csatornájukhoz igazolt Fiala János műsorvezető. Fiala a továbbiakban az „utca emberét” fogja kérdezni különböző témákban.

Amióta tavaly Magyar testvére megalapította a Kontrollt több botrány is felütötte a fejét a médium környékén. Többek között kérdéseket vetett fel a Kontroll Média Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolójával kapcsolatban több kérdés is felvetődött.

Nyitókép forrása: Magyar Márton Facebook-oldala