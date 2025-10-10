Meghalt a Magyar Nemzet újságírója

Ötvenkét éves korában elhunyt a Magyar Nemzet újságíró kollegája, Suki Zoltán. Pályafutása során rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál és internetes portálnál is, elsősorban dolgozott bűnügyi tudosítóként.

„A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra. Nagyon jó humora volt, és egy ritka tulajdonsága is: képes volt önmagán nevetni. Mindenki a vezetéknevén szólította, a saját nagymamája is, a keresztnevére nem nagyon hallgatott” – írta róla a Magyar Nemzet.

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott. Suki, nagyon fogsz hiányozni!

– búcsúzott szeretett újságírójától a lap.

