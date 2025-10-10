Ft
meghalt újságíró elhunyt Magyar nemzet

Meghalt a Magyar Nemzet újságírója

2025. október 10. 13:59

Suki Zoltán ötvenkét éves volt.

2025. október 10. 13:59
Ötvenkét éves korában elhunyt a Magyar Nemzet újságíró kollegája, Suki Zoltán. Pályafutása során rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál és internetes portálnál is, elsősorban dolgozott bűnügyi tudosítóként.

„A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra. Nagyon jó humora volt, és egy ritka tulajdonsága is: képes volt önmagán nevetni. Mindenki a vezetéknevén szólította, a saját nagymamája is, a keresztnevére nem nagyon hallgatott” – írta róla a Magyar Nemzet.

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott. Suki, nagyon fogsz hiányozni!

– búcsúzott szeretett újságírójától a lap.

Nyitókép: Délmagyarország/Karnok Csaba

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 10. 14:16
Fotó alapján inkább egy kőművesnek nézem, vagy alkoholistának!
Válasz erre
0
19
Mendi
2025. október 10. 14:15
Nyugodjon békében!
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!