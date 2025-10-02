Ft
Székesfehérvár Digitális Polgári Kör Mandiner Est Szánthó Miklós Fodor Gábor

Még időben reagált a jobboldal a digitális tér kihívására – Mandiner Est Székesfehérváron (VIDEÓ!)

2025. október 02. 12:06

Székesfehérváron rendezték meg a legutóbbi Mandiner Estet, amelyen Szánthó Miklós és Fodor Gábor vitatták meg a közéleti aktualitásokat.

2025. október 02. 12:06
null

A Móna Márk által moderált beszélgetésen szó esett Charlie Kirk amerikai konzervatív kommentátor meggyilkolásáról, annak lehetséges következményeiről és a magyarországi jobboldal részéről levonható tanulságokról.

A volt miniszter és az Alapjogokért Központ főigazgatója emellett megvitatták az Európai Unió és Magyarország viszonyát, és felmerült Magyar Péter azon kijelentése is, miszerint hazánknak egy kis szuverenitást kellene feladnia Brüsszel javára.

Mindezeken túl terítékre került a Fideszt érintő új kihívás: a digitális térben való politizálás.

Fodor Gábor és Szánthó Miklós azt is megvitatták, hogy mennyire volt sikeres a kormánypártok számára ez az újítás, és hogy mennyiben segítette a Fidesz efféle adaptációját a Digitális Polgári Körök elindítása.

Nézze vissza a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner

zakar zoltán béla
2025. október 02. 14:08
Fodor a szellemkirály...Az MSZP merre jár?
karcos-2
2025. október 02. 13:01
Óriási áremelés jöhet a kormány új döntése miatt - figyelmeztet a nyomdaipar 114 százalékkal megnőtt a reklámhordozó papírok hulladékkezelésének díja, ezt pedig a vevők is meg fogják érezni. A teljes nyomdai szektor veszélybe került a kormány újabb díjemelése után – közölte a Nyomda- és Papíripari Szövetség. Egy hete jelent meg ugyanis és október 1-jén hatályba is lépett a rendelet a kiterjesztett gyártói felelősség rendszer (EPR) díjainak emeléséről, amelyben Lantos Csaba energiaügyi miniszter 114 százalékkal, kilónként 94-ről 204 forintra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját. A szövetség elnöke, Orgován Katalin úgy számol: az intézkedés azonnal 50-80 százalékkal emeli a nyomdai papírok árát. Ez közvetlen inflációs hatással is jár, hiszen végül a költség a lakosságra hárul
zabszem
2025. október 02. 12:15
Nem, nem reagált időben. Már ha négy éve reagált volna, az sem lett volna időben... Sajna... Az előző választásoknál már rég látható volt a probléma...
