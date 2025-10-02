Még időben reagált a jobboldal a digitális tér kihívására – Mandiner Est Székesfehérváron (VIDEÓ!)

A Móna Márk által moderált beszélgetésen szó esett Charlie Kirk amerikai konzervatív kommentátor meggyilkolásáról, annak lehetséges következményeiről és a magyarországi jobboldal részéről levonható tanulságokról.

A volt miniszter és az Alapjogokért Központ főigazgatója emellett megvitatták az Európai Unió és Magyarország viszonyát, és felmerült Magyar Péter azon kijelentése is, miszerint hazánknak „egy kis szuverenitást” kellene feladnia Brüsszel javára.

Mindezeken túl terítékre került a Fideszt érintő új kihívás: a digitális térben való politizálás.

Fodor Gábor és Szánthó Miklós azt is megvitatták, hogy mennyire volt sikeres a kormánypártok számára ez az újítás, és hogy mennyiben segítette a Fidesz efféle adaptációját a Digitális Polgári Körök elindítása.