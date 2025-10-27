Ft
10. 27.
hétfő
Mandiner Díj Mandiner Gál Szalai Zoltán

Mandiner Díj 2025: meglepő nevek, volt főszerkesztők, de csak egy lehet az év műsorvezetője

2025. október 27. 16:35

A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.

2025. október 27. 16:35
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetet. 

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év műsorvezetője jelöltjei:

  • Cs. Király Tamás: műsorvezető, youtuber, az Ultrahang biztonságpolitikai YouTube-csatorna alapítója, a Hit Rádió felelős-szerkesztője, műsorvezetője. 

 

  • Kacsoh Dániel: a Mandiner főszerkesztő-helyettese, a Reakció Kacsoh Dániellel videós podcast és a The Man házigazdája.

 

  • Molnár Mátyás: műsorvezető, sportriporter. Az M4 Sport műsorvezetője.

 

  • Szabó Zsófi: magyar színésznő, műsorvezető. Szabó Gyula Kossuth-díjas színművész lánya.

 

  • Velkovics Vilmos: újságíró, a HírTV volt főszerkesztője.

 

  • Gulyás István: Táncsics Mihály-díjas televíziós újságíró, 1989 óta dolgozik a televíziós szakmában. Volt riporter, szerkesztő, műsorvezető, híradó-főszerkesztő, hírigazgató, vezérigazgató, alapító tagja a Hír TV-nek és az Echo TV-nek. 

 

  • Mészáros Nóri: híradós személyiség

 

  • Marsi Anikó: újságíró, műsorvezető

 

  • Németh Balázs: magyar riporter-műsorvezető, sportszervező, cégvezető, politikus. Édesapja a televíziós időjárás-jelentésekből ismert Németh Lajos meteorológus.

 

  • Pócza István: politikai elemző, a Stratéga és az Erőtér, a Mandiner geopolitikai elemzőműsorainak vezetője.

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

Nyitókép: Mandiner-grafika

counter-revolution
2025. október 27. 17:37
Mészáros Nóri.
gyozoporgorugasa
2025. október 27. 17:30
A Mandiner idén először és utoljára indítja útjára a Mandiner Díjat" Akkor sok sikert, nem kár értetek.😊😂🤣👍
belbuda
2025. október 27. 17:22
Az igazi mandis hungarikum az,hogy azt is felsoroljátok, hogy ki az apja…mi köze van ennek a tevékenységéhez?! Neres küzdelem a javából…😉
Obsitos Technikus
2025. október 27. 17:15
Hát, ha közülük lehet csak választani,akkor Velkovics.
