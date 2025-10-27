Mandiner Díj 2025: meglepő nevek, volt főszerkesztők, de csak egy lehet az év műsorvezetője

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetet.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.