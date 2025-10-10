Ft
családtag Kocsis Máté Magyar Péter

Magyar Pétert köszöntötték a mentális egészség világnapja alkalmából

2025. október 10. 16:43

Kocsis Máté aggasztónak nevezte a Tisza-vezér állapotát.

2025. október 10. 16:43
null

A mentális egészség világnapja alkalmából Kocsis Máté köszöntötte szeretettel Magyar Pétert pénteki Facebook-bejegyzésében.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

A biznisz az biznisz

A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserébe a Tisza–DK tandem természetesen megvédi von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.

„A családtagok lehallgatása, majd feljelentése az ügyészségen / a régi barátok elárulása / közkeletű tények letagadása / a kényszeres hazudozás / kínos pillanatokban kalandozás a fantázia világába / kémtollak és internet blokkolók lázálma / a támogatók lebüdösözése / a verbális erőszak terjesztése / a munkatársak nyilvános megszégyenítése / mások indokolatlan sértegetése / az állandó személyeskedés / a remegő kezek / és hát, a politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek” – fogalmazott posztjában a politikus, aki a fenti listát rendkívül aggasztónak nevezte.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 38 komment

bagira004
•••
2025. október 10. 18:40 Szerkesztve
Háborúbűnös vörös bárók egymást védik beszavazzák , eus országok pénzét bőrönd számra együtt lopják el . megélhetési hazudozók élősködők diktátorok . Poloskás kényszerzubbony kapott ajándékba.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. október 10. 18:38
Korrupt Kornél 2025. október 10. 17:36 "Te bizonyára egy makkegészséges, csodálatos testfelépítésű szupermen vagy!" Tényleg azt hiszi magáról a Peti Próféta, hogy ő THE MAN. Oda is biggyesztette a titulust a neve mellé. A szektája híveinek biztosan az is, dehát a szekták már csak ilyenek... Heck, talán még superMEN is lehet a saját tudatában. (Pont így, ahogy írod is: MEN, többes számban.) Tehát talán 'multiple personality', azaz 'többszörös személyiség' tudatállapota is fennállhat nála... Nem lenne meglepő!
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. október 10. 17:47
Közeledik a villamos!!!!! Karácsonyra el is üti? 😁😂
Válasz erre
2
0
csulak
2025. október 10. 17:41
Amit Poloska eddig letett az asztalra : Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!