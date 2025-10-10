Magyar Pétert köszöntötték a mentális egészség világnapja alkalmából

Mocskos lépésre szánta el magát Magyar Péter, de a mentők helyretették
A Tisza Párt elnöke rácsatlakozott a A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének bejegyzésére, melyet az OMSZ szégyenletesnek nevezett és visszautasított.
Kocsis Máté aggasztónak nevezte a Tisza-vezér állapotát.
A mentális egészség világnapja alkalmából Kocsis Máté köszöntötte szeretettel Magyar Pétert pénteki Facebook-bejegyzésében.
Kapcsolódó vélemény
A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserébe a Tisza–DK tandem természetesen megvédi von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.
„A családtagok lehallgatása, majd feljelentése az ügyészségen / a régi barátok elárulása / közkeletű tények letagadása / a kényszeres hazudozás / kínos pillanatokban kalandozás a fantázia világába / kémtollak és internet blokkolók lázálma / a támogatók lebüdösözése / a verbális erőszak terjesztése / a munkatársak nyilvános megszégyenítése / mások indokolatlan sértegetése / az állandó személyeskedés / a remegő kezek / és hát, a politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek” – fogalmazott posztjában a politikus, aki a fenti listát rendkívül aggasztónak nevezte.
Nyitókép: képernyőfotó