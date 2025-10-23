„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
Márpedig a politika csapatjáték.
„Még egyszer Magyar Péter gyűléséről: ez az ember reménytelenül egyedül van. Ott áll másfél órán át a színpadon, és egyedül van. Mint aki nem is akar társakat, egyedül akarja végigcsinálni. Márpedig a politika csapatjáték.”
Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP