Nos, The Man vitte a Telex stábját is, akik megrázónak szánt videóban örökítették meg a programot. Ne tévedjünk: ellenzéki politikusként kamerák előtt nehéz sorsú emberektől hallgatni, hogy Orbán Viktor vajon megélne-e abból a fizetésből, mint ők, az politikai szempontból majdnem olyan hálás »feladat«, mint mondjuk egészségügyi vitára hívni az aktuális államtitkárt... oh wait !!

Lenne ugyanakkor pár megjegyzésem a történtekhez. Magyar Péter lényegében semmit nem vitt az Ormánságba, csak a saját auráját és jó sok kamerát. Meg hamis ígéretet – lévén nem tudjuk, mit és hogyan csinálna kormányon, nincsenek jelöltjei, az egész Tisza továbbra is valamiféle O1G-influenszer mozgalom !!