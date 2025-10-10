Ettől rettegett Magyar Péter: színt kellett vallania a párttársainak, most már végre kitisztult a kép
A Tisza Párt elnöke elkezdte védeni Ursula von der Leyent.
Vajon a miniszterelnöki fizetésen hüledezők tisztában vannak vele, hogy Magyar Péter számlájára mekkora összeg érkezik havonta az Európai Parlamenttől – és ki tudja még, honnan?
„Magyar Péter elautózott az Ormánságba, Magyarország egyik legszegényebb régiójába. Rögzítsük az elején: mindenkinek jár a jó élet lehetőségének esélye, illetve bőven van még teendő a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása terén. Lehet, mindig is lesz – akárcsak például Olaszországban, Németországban és Romániában. És persze hazánkban. De az hazugság, hogy az elmúlt 15 évben ne történt volna érdemi előrelépés ezen a téren: még a statisztikák szerint is drasztikusan csökkent a szegénységnek kitettek aránya. Ez nyilván aligha vigasztalja azokat, akik nem tudtak feljebb lépni...
Nos, The Man vitte a Telex stábját is, akik megrázónak szánt videóban örökítették meg a programot. Ne tévedjünk: ellenzéki politikusként kamerák előtt nehéz sorsú emberektől hallgatni, hogy Orbán Viktor vajon megélne-e abból a fizetésből, mint ők, az politikai szempontból majdnem olyan hálás »feladat«, mint mondjuk egészségügyi vitára hívni az aktuális államtitkárt... oh wait !!
Lenne ugyanakkor pár megjegyzésem a történtekhez. Magyar Péter lényegében semmit nem vitt az Ormánságba, csak a saját auráját és jó sok kamerát. Meg hamis ígéretet – lévén nem tudjuk, mit és hogyan csinálna kormányon, nincsenek jelöltjei, az egész Tisza továbbra is valamiféle O1G-influenszer mozgalom !!
Másrészt: vajon a miniszterelnöki fizetésen hüledezők tisztában vannak vele, hogy Magyar Péter számlájára mekkora összeg érkezik havonta az Európai Parlamenttől – és ki tudja még, honnan? Asszem, ha megtudnák, dobnának egy hátast !!”
