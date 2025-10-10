Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyarország Magyar Péter Ormánság Orbán Viktor

Magyar Péter lényegében semmit nem vitt az Ormánságba, csak a saját auráját és jó sok kamerát

2025. október 10. 07:25

Vajon a miniszterelnöki fizetésen hüledezők tisztában vannak vele, hogy Magyar Péter számlájára mekkora összeg érkezik havonta az Európai Parlamenttől – és ki tudja még, honnan?

2025. október 10. 07:25
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

Magyar Péter elautózott az Ormánságba, Magyarország egyik legszegényebb régiójába. Rögzítsük az elején: mindenkinek jár a jó élet lehetőségének esélye, illetve bőven van még teendő a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása terén. Lehet, mindig is lesz – akárcsak például Olaszországban, Németországban és Romániában. És persze hazánkban. De az hazugság, hogy az elmúlt 15 évben ne történt volna érdemi előrelépés ezen a téren: még a statisztikák szerint is drasztikusan csökkent a szegénységnek kitettek aránya. Ez nyilván aligha vigasztalja azokat, akik nem tudtak feljebb lépni...

Ezt is ajánljuk a témában

Nos, The Man vitte a Telex stábját is, akik megrázónak szánt videóban örökítették meg a programot. Ne tévedjünk: ellenzéki politikusként kamerák előtt nehéz sorsú emberektől hallgatni, hogy Orbán Viktor vajon megélne-e abból a fizetésből, mint ők, az politikai szempontból majdnem olyan hálás »feladat«, mint mondjuk egészségügyi vitára hívni az aktuális államtitkárt... oh wait !!

Lenne ugyanakkor pár megjegyzésem a történtekhez. Magyar Péter lényegében semmit nem vitt az Ormánságba, csak a saját auráját és jó sok kamerát. Meg hamis ígéretet – lévén nem tudjuk, mit és hogyan csinálna kormányon, nincsenek jelöltjei, az egész Tisza továbbra is valamiféle O1G-influenszer mozgalom !!

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Minden kiderült.

Másrészt: vajon a miniszterelnöki fizetésen hüledezők tisztában vannak vele, hogy Magyar Péter számlájára mekkora összeg érkezik havonta az Európai Parlamenttől – és ki tudja még, honnan? Asszem, ha megtudnák, dobnának egy hátast !!”

Nyitókép forrása: Mediaworks/Markovics Gábor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. október 10. 08:01
ihavrillakimirszen 2025. október 10. 07:52 Miért hazudsz szarevő? Nem hazudok fasszopó. """". A Sorsok Háza mellett található egykori pályaudvar mögött ma is vannak MTK-s edzőpályák, illetve a tervezett Maccabi játékokra más, környékbeli telkeket is megkapott az egyesület, melynek futball- és kézilabda-stadionja is a közelben van."""'
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. október 10. 07:54
Megnézte már valaki, hogy hány osztrák, német, holland vesz ott házat?
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. október 10. 07:53
Itt is látszik az ellenzéki hozzászólásokból, hogy tényleg egy ostoba bagázs az ellenzék. Semmi értelmes és érdemi .
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 10. 07:40
Hernadvolgyi-2kimirszen 2025. október 10. 07:37 " – és ki tudja még, honnan? " Ezt miért hagytad ki, hős "Petyavédő"? Ki tudja még honnan kap pénzt Dajcs. Most hogy ingyen megkapták a Józsefvárosi pályaudvar maradékát is.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!