Ettől rettegett Magyar Péter: színt kellett vallania a párttársainak, most már végre kitisztult a kép

A Tisza bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek
A háborúpárti többség egyelőre meg tudta védeni a brüsszeli elit legfőbb emberét.
A Tisza Párt elnöke elkezdte védeni Ursula von der Leyent.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, csütörtökre írták ki az Ursula von der Leyen elleni, két bizalmatlansági indítványról szóló szavazást az Európai Parlamentben.
Az eredmény borítékolható volt, az Európai Bizottság elnöke ismét túlélte a szavazást:
sem a Patrióták Európáért, sem a szélsőbaloldali frakció indítványa nem kapta meg a többséghez szükséges 360 szavazatot a 720-ból (ezen felül egyébként a végül szavazó EP-képviselők kétharmadának is meg kellett volna szavaznia az indítványt).
A szavazás konkrét eredménye a patrióták indítványára a következő volt:
A szélsőbaloldal indítványa kapcsán a következő végeredmény született:
A patrióták beadványa kapcsán a következőképpen alakult a szavazás:
Fidesz–KDNP — Patrióták Európáért (PfE)
Tisza Párt — Európai Néppárt (EPP)
A Tisza Párt elnöke a szavazás kapcsán a Facebook-oldalán kezdett el magyarázkodni. „Orbánék eljutottak Nagy Imre újratemetésétől és a Soros-ösztöndíjtól odáig, hogy ma már a komcsikkal szavaznak együtt az Európai Parlamentben moszkvai megrendelésre. Külön vicces, hogy azt a bizottsági elnököt akarja havonta megpuccsolni Orbán, akit ő ajánlott meleg szívvel az európaiak figyelmébe” – írta Magyar Péter, aki ezzel a reakciójával csak Ursula von der Leyent igyekszik mentegetni. Ezúttal valóban színt kellett vallania a Tisza Pártnak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert