Ettől rettegett Magyar Péter: színt kellett vallania a párttársainak, most már végre kitisztult a kép

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, csütörtökre írták ki az Ursula von der Leyen elleni, két bizalmatlansági indítványról szóló szavazást az Európai Parlamentben.

Az eredmény borítékolható volt, az Európai Bizottság elnöke ismét túlélte a szavazást:

sem a Patrióták Európáért, sem a szélsőbaloldali frakció indítványa nem kapta meg a többséghez szükséges 360 szavazatot a 720-ból (ezen felül egyébként a végül szavazó EP-képviselők kétharmadának is meg kellett volna szavaznia az indítványt).

A szavazás konkrét eredménye a patrióták indítványára a következő volt: