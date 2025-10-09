Ft
10. 09.
csütörtök
Tisza Párt liberális bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen Magyar Péter ellenzék Európai Parlament szavazás Európai Unió baloldal

Ettől rettegett Magyar Péter: színt kellett vallania a párttársainak, most már végre kitisztult a kép

2025. október 09. 17:30

A Tisza Párt elnöke elkezdte védeni Ursula von der Leyent.

2025. október 09. 17:30
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, csütörtökre írták ki az Ursula von der Leyen elleni, két bizalmatlansági indítványról szóló szavazást az Európai Parlamentben.

Az eredmény borítékolható volt, az Európai Bizottság elnöke ismét túlélte a szavazást:

sem a Patrióták Európáért, sem a szélsőbaloldali frakció indítványa nem kapta meg a többséghez szükséges 360 szavazatot a 720-ból (ezen felül egyébként a végül szavazó EP-képviselők kétharmadának is meg kellett volna szavaznia az indítványt).

A szavazás konkrét eredménye a patrióták indítványára a következő volt:

  • Igen: 179
  • Nem: 378
  • Tartózkodott: 37

A szélsőbaloldal indítványa kapcsán a következő végeredmény született:

  • Igen: 133
  • Nem: 383
  • Tartózkodott: 78

 

A patrióták beadványa kapcsán a következőképpen alakult a szavazás:

Fidesz–KDNP — Patrióták Európáért (PfE)

  • Deutsch Tamás: Igen.
  • Dömötör Csaba: Igen.
  • Ferenc Viktória: Igen.
  • Gál Kinga: Igen.
  • Győri Enikő: Igen.
  • Gyürk András: Igen.
  • Hölvényi György: Igen.
  • László András: Igen.
  • Schaller-Baross Ernő: Igen.
  • Szekeres Pál: Igen.
  • Vicsek Annamária: Igen.

 

Tisza Párt — Európai Néppárt (EPP)

  • Magyar Péter: Nem szavazott.
  • Dávid Dóra: Nem.
  • Kollár Kinga: Nem szavazott.
  • Kulja András: Nem.
  • Lakos Eszter: Nem.
  • Gerzsenyi Gabriella: Nem.
  • Tarr Zoltán: Nem szavazott.

 

Magyar Péter azonnal elkezdte magyarázni a bizonyítványt

A Tisza Párt elnöke a szavazás kapcsán a Facebook-oldalán kezdett el magyarázkodni. „Orbánék eljutottak Nagy Imre újratemetésétől és a Soros-ösztöndíjtól odáig, hogy ma már a komcsikkal szavaznak együtt az Európai Parlamentben moszkvai megrendelésre. Külön vicces, hogy azt a bizottsági elnököt akarja havonta megpuccsolni Orbán, akit ő ajánlott meleg szívvel az európaiak figyelmébe” – írta Magyar Péter, aki ezzel a reakciójával csak Ursula von der Leyent igyekszik mentegetni. Ezúttal valóban színt kellett vallania a Tisza Pártnak.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

