10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Tisza Magyar Péter

Magyar Péter egy külföldi érdekeket kiszolgáló bábkormányt vezetne

2025. október 03. 14:32

Na, ezért lenne nagyon boldog Brüsszel és a »piac«, ha a Tisza nyerne.

2025. október 03. 14:32
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„A külföldi liberális média azt az okosságot kezdte terjeszteni, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint. 

A megfejtésük szerint az áll az erősödés hátterében, hogy »már most beárazza a piac az ellenzék választási győzelmét«. 

Értsd: arra számítanak, hogy 16 év után végre jön egy Brüsszel- és piacbarát kormány. 

A hazai liberális propagandisták azonnal ujjongani kezdtek, sorra jelennek meg a cikkek, terjesztik az örömhírt a forint, Magyar Péter, na meg a »nemzetközi piacok« bimbódzó szerelméről.

Nézzük meg közelebbről, minek tapsikol például a Klubrádió és a 444.

Annak, hogy Magyar Péterrel egy Brüsszel- és piacbarát kormány kerülne hatalomra, amelyik:

– teljesíti Brüsszel elvárásait (háború, Ukrajna, bevándorlás, gender…)

– és teljesíti a »piacok« elvárásait (eltörli a multikat terhelő adókat, eltörli a rezsicsökkentést…)

Köszönjük a nemzetközi sajtónak, hogy ők is elismerték: Magyar Péter egy külföldi érdekeket kiszolgáló bábkormányt vezetne. 

Na, ezért lenne nagyon boldog Brüsszel és a »piac«, ha a Tisza nyerne, és ezért lenne katasztrófális hatással a magyar családok életére.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

