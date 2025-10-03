Kész röhej: levezették a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint
Bár az kétségtelenül igaz, hogy szépen alakul a forint/euró árfolyam.
Na, ezért lenne nagyon boldog Brüsszel és a »piac«, ha a Tisza nyerne.
„A külföldi liberális média azt az okosságot kezdte terjeszteni, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint.
A megfejtésük szerint az áll az erősödés hátterében, hogy »már most beárazza a piac az ellenzék választási győzelmét«.
Értsd: arra számítanak, hogy 16 év után végre jön egy Brüsszel- és piacbarát kormány.
A hazai liberális propagandisták azonnal ujjongani kezdtek, sorra jelennek meg a cikkek, terjesztik az örömhírt a forint, Magyar Péter, na meg a »nemzetközi piacok« bimbódzó szerelméről.
Nézzük meg közelebbről, minek tapsikol például a Klubrádió és a 444.
Annak, hogy Magyar Péterrel egy Brüsszel- és piacbarát kormány kerülne hatalomra, amelyik:
– teljesíti Brüsszel elvárásait (háború, Ukrajna, bevándorlás, gender…)
– és teljesíti a »piacok« elvárásait (eltörli a multikat terhelő adókat, eltörli a rezsicsökkentést…)
Köszönjük a nemzetközi sajtónak, hogy ők is elismerték: Magyar Péter egy külföldi érdekeket kiszolgáló bábkormányt vezetne.
Na, ezért lenne nagyon boldog Brüsszel és a »piac«, ha a Tisza nyerne, és ezért lenne katasztrófális hatással a magyar családok életére.”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
