Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
Csak private jet helyett egy utasszállító méretű géppel.
„Jó, most kötekedni fogok, de jogilag és repüléstechnikai szempontból ez ugyanúgy magánrepülőzésnek számít, csak private jet helyett egy utasszállító méretű géppel.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
Nyitókép forrása: Facebook