Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kígyóra melanofóra pigmentek xantofora vizsgálat

Különleges fekete kígyó jelent meg a Bükkben

2025. október 17. 20:18

A megosztott fotók vizsgálata után kiderült ki a rejtélyes állat pontos eredete.

2025. október 17. 20:18
null

A Bükkben túrázók egy sötét kígyóra lettek figyelmesek, amelyet le is fényképeztek, majd az Állathatározó nevű Facebook-csoportban osztottak meg. A bejegyzés szerint a különlegességet a színe adta, mert az állat fekete vagy sötétszürke volt – írta meg a Portfolio.

Erdei siklónak gondolom, csak ilyen fekete színben még nem láttam”

– írták a bejegyzéshez.

A meghatározás helyesnek bizonyult, valóban egy ritka színváltozatú erdei sikló került lencsevégre. Az erdei sikló általában barnás alapszínű, mozaikos foltokkal vagy pettyekkel, a hasa sárgásfehér. A mostani példány ezzel szemben fekete vagy sötétszürke volt, ami az úgynevezett axantikus forma sajátossága. Ilyenkor egy genetikai mutáció miatt hiányoznak a sárga pigmentsejtek, ezért a sárga szín nem fedi el a fekete pigmenteket, és a kígyó szürkésfeketének tűnik.

A Minden, amit a kígyókról tudni kell oldal így foglalta össze a jelenséget idézet kezdete „Az erdei sikló (Zamenis longissimus) szürke színváltozata viszonylag ritka, bár a közösségi médiumok megosztófelületeinek köszönhetően egyre gyakrabban láthatunk róla képeket. Sokan melanisztikusnak nevezik/gondolják, mondván azért olyan sötétszürke, mert a fekete pigmentek száma sokkal nagyobb náluk, mint a normál színezetűeknél, de nem erről van szó, már csak azért sem, mert néha világosszürke. Ezeknél a kígyóknál a bőr fekete pigmenteket termelő sejtjeinek, a melanofóráknak a száma normális, de a sárga színanyagot termelő színsejtjeik, az úgynevezett xantoforák egy mutáció következtében nem termelnek a fekete pigmenteket elfedő sárga pigmenteket. A szürke erdei siklók tehát nem melanisztikusak, hanem axantikusak, azaz sárgapigment-hiányosak. Éppen ezért, azok a szürke egyedek, amelyeknél kevesebb a fekete pigment, világosszürkék, míg azok, amelyeknél több van, sötétebbek”.

Nyitókép: Udvari János/Facebook/Állathatározó

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaldvi
2025. október 17. 20:46
Azt a csillogó hétszázát.
Válasz erre
2
0
petya-806
•••
2025. október 17. 20:43 Szerkesztve
Jájj more, ez nagyon kígyó!!!
Válasz erre
2
0
hernadvolgyi-2
2025. október 17. 20:29
Afrikai migráns "kilgyó".
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!