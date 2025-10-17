Különleges fekete kígyó jelent meg a Bükkben

A Bükkben túrázók egy sötét kígyóra lettek figyelmesek, amelyet le is fényképeztek, majd az Állathatározó nevű Facebook-csoportban osztottak meg. A bejegyzés szerint a különlegességet a színe adta, mert az állat fekete vagy sötétszürke volt – írta meg a Portfolio.

Erdei siklónak gondolom, csak ilyen fekete színben még nem láttam”

– írták a bejegyzéshez.

A meghatározás helyesnek bizonyult, valóban egy ritka színváltozatú erdei sikló került lencsevégre. Az erdei sikló általában barnás alapszínű, mozaikos foltokkal vagy pettyekkel, a hasa sárgásfehér. A mostani példány ezzel szemben fekete vagy sötétszürke volt, ami az úgynevezett axantikus forma sajátossága. Ilyenkor egy genetikai mutáció miatt hiányoznak a sárga pigmentsejtek, ezért a sárga szín nem fedi el a fekete pigmenteket, és a kígyó szürkésfeketének tűnik.