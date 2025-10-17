Különleges fekete kígyó jelent meg a Bükkben

„Anyád javasolta” – közölte a Fehér Ház szóvivője arra a kérdésre, miért Budapesten lesz a Trump-Putyin-találkozó
A nem mindennapi válasz alaposan meglepte a sajtó munkatársait.
A Bükkben túrázók egy sötét kígyóra lettek figyelmesek, amelyet le is fényképeztek, majd az Állathatározó nevű Facebook-csoportban osztottak meg. A bejegyzés szerint a különlegességet a színe adta, mert az állat fekete vagy sötétszürke volt – írta meg a Portfolio.
Erdei siklónak gondolom, csak ilyen fekete színben még nem láttam”
– írták a bejegyzéshez.
A meghatározás helyesnek bizonyult, valóban egy ritka színváltozatú erdei sikló került lencsevégre. Az erdei sikló általában barnás alapszínű, mozaikos foltokkal vagy pettyekkel, a hasa sárgásfehér. A mostani példány ezzel szemben fekete vagy sötétszürke volt, ami az úgynevezett axantikus forma sajátossága. Ilyenkor egy genetikai mutáció miatt hiányoznak a sárga pigmentsejtek, ezért a sárga szín nem fedi el a fekete pigmenteket, és a kígyó szürkésfeketének tűnik.
A Minden, amit a kígyókról tudni kell oldal így foglalta össze a jelenséget idézet kezdete „Az erdei sikló (Zamenis longissimus) szürke színváltozata viszonylag ritka, bár a közösségi médiumok megosztófelületeinek köszönhetően egyre gyakrabban láthatunk róla képeket. Sokan melanisztikusnak nevezik/gondolják, mondván azért olyan sötétszürke, mert a fekete pigmentek száma sokkal nagyobb náluk, mint a normál színezetűeknél, de nem erről van szó, már csak azért sem, mert néha világosszürke. Ezeknél a kígyóknál a bőr fekete pigmenteket termelő sejtjeinek, a melanofóráknak a száma normális, de a sárga színanyagot termelő színsejtjeik, az úgynevezett xantoforák egy mutáció következtében nem termelnek a fekete pigmenteket elfedő sárga pigmenteket. A szürke erdei siklók tehát nem melanisztikusak, hanem axantikusak, azaz sárgapigment-hiányosak. Éppen ezért, azok a szürke egyedek, amelyeknél kevesebb a fekete pigment, világosszürkék, míg azok, amelyeknél több van, sötétebbek”.
Nyitókép: Udvari János/Facebook/Állathatározó
