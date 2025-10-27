Ft
10. 27.
hétfő
Mandiner Díj Mandiner Gál Szalai Zoltán

Krasznahorkai László, a friss Nobel-díjas író is ott van a Mandiner Díj jelöltjei között, de Kovács Ákos, Szörényi Levente és Miklósa Erika is ringbe száll az elismerésért

2025. október 27. 14:30

A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.

2025. október 27. 14:30
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetet. 

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánkként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év kulturális személyiségeire, vagyis az első kategória jelöltjei:

  • Miklósa Erika: a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán opera-énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Több mint ötszázszor énekelte A varázsfuvolából az Éj királynőjét, e szerepben a legkeresettebb művész lett.

 

  • Kovács Ákos: Kossuth-díjas magyar dalszerző, költő, Ákos néven énekes-előadóművész. Az egykori Bonanza Banzai együttes énekese, szövegírója, zeneszerzője, majd szólistaként is népszerű és termékeny előadó a kilencvenes évektől napjainkig.

 

  • Szörényi Levente: Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró. A Mediterrán, a Balassa, az Illés, a KITT-egylet és a Fonográf zenekarok egykori tagja.

 

  • Bán János (írói néven: Bán Mór): magyar fantasy- és sci-fi-író, újságíró, 2008-tól történelmi témájú könyveket is ír. Legnépszerűbb regénysorozata a Hunyadi-ciklus. 2020-tól az M5 csatorna igazgatója.

 

  • Melocco Miklós: Magyar Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas szobrászművész, érdemes művész. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1995-től elnökségi tag.

 

  • Krasznahorkai László: Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 2015. május 18-án elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, 2019-ben a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat, 2025-ben pedig a Svéd Akadémia neki ítélte az irodalmi Nobel-díjat.

 

  • Ókovács Szilveszter: magyar operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsorvezető, 2010–2011 között a Duna TV vezérigazgatója, 2011-től a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, majd 2013-tól főigazgatója. Hangfaja lírai bariton, hangszerei: trombita, harsona, basszusgitár, zongora, parasztfurulya.

 

  • Demjén Ferenc: Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros. Beceneve „Rózsi”.

 

  • Szente Vajk: Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, drámaíró, műsorvezető, érdemes művész, színigazgató.

 

  • Pál István Szalonna: Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, érdemes kiváló művész. A Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője.

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

Nyitókép: Mandiner-grafika

