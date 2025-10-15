Ft
Okkal retteg Varga Judit visszatérésétől Magyar Péter – nézői kérdésekre válaszol ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 15. 07:21

Ha csak a töredéke igaz mindannak, amit a rendőrségi jegyzőkönyv tartalmaz, Magyar Péternek minden oka megvan arra, hogy féljen Varga Judit visszatérésétől – szögezi le a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a Tiszának nincs mozgástere a Néppártban: ha ott háborút akarnak, azt nekik támogatniuk kell.

2025. október 15. 07:21
null
Mandiner
Mandiner

Az Európai Néppárton belüli politikai erőknek – így Magyar Péter pártjának – nem lesz választási lehetőségük azzal kapcsolatban, hogy részt kívánnak-e venni az ukrán háborúban vagy sem – hívja fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint 

amennyiben a Tisza hatalomra kerül, „homorítaniuk” kell Brüsszelben, hacsak nem akarnak elesni az uniós pénzektől.

Az alkotmányjogász szerint „a háborúpárti mizériának” véget kell vetni, 

mielőtt Mark Rutte azt mondja: a NATO készen áll egy atomháborúra.

Belpolitikai kérdésekre áttérve Lomnici Zoltán kifejti abbéli véleményét, hogy 

Magyar Péternek személy szerint is van félnivalója attól, hogy volt felesége, varga judit visszatér a politikába:

a jogász szerint ha csak a töredéke igaz mindannak, amit a kiszivárgott rendőrségi jegyzőkönyv tartalmaz, a Tisza-elnök okkal érezheti fenyegetve a pozícióit.

Arról is beszélt: a Svéd Királyi Tudományos Akadémia hibás döntést hozott a békedíj odaítélésekor, amikor nem értékelte kellő súllyal Donald Trump béketörekvéseit.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus

 

totumfaktum-2
2025. október 15. 08:34
rejszmano Persze, édes fiam. Meg a járó motorú repülőgépek. Jó nagy balfék vagy, hogy bedőltél a poloskának.
flesh ripper
2025. október 15. 08:23
Tisza? Igen, de az ukrán Tisza-szakasz.
rejszmano
2025. október 15. 08:05
Juditról elég sok kompromittáló anyag van talonban pár helyen. Hozzátok vissza, alig várják már, hogy ráöntsék a trutyit....akkor biztos lesz a Tisza 2/3-a.
chief Bromden
2025. október 15. 07:39
Ha, komolyan gondolják Magyarné visszahozását, az a menekülőút előkészítése lehet. Ha meg, valami csoda folytán egy megalázott, fogott ember kezébe kerülne a karmesteri pálca az még veszélyesebb lenne a dinasztiára. Kérdés, van-e annyi erő és kitartás benne, mint Péterben?
