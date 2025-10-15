Okkal retteg Varga Judit visszatérésétől Magyar Péter – nézői kérdésekre válaszol ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Bűnszervezet és mentelmi mosoda Brüsszelben
Brüsszelben csak annak jár mentelmi jog, akit a baloldal támogat, pénzel vagy éppenséggel zsarol.
Ha csak a töredéke igaz mindannak, amit a rendőrségi jegyzőkönyv tartalmaz, Magyar Péternek minden oka megvan arra, hogy féljen Varga Judit visszatérésétől – szögezi le a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a Tiszának nincs mozgástere a Néppártban: ha ott háborút akarnak, azt nekik támogatniuk kell.
Az Európai Néppárton belüli politikai erőknek – így Magyar Péter pártjának – nem lesz választási lehetőségük azzal kapcsolatban, hogy részt kívánnak-e venni az ukrán háborúban vagy sem – hívja fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint
amennyiben a Tisza hatalomra kerül, „homorítaniuk” kell Brüsszelben, hacsak nem akarnak elesni az uniós pénzektől.
Az alkotmányjogász szerint „a háborúpárti mizériának” véget kell vetni,
mielőtt Mark Rutte azt mondja: a NATO készen áll egy atomháborúra.
Belpolitikai kérdésekre áttérve Lomnici Zoltán kifejti abbéli véleményét, hogy
Magyar Péternek személy szerint is van félnivalója attól, hogy volt felesége, varga judit visszatér a politikába:
a jogász szerint ha csak a töredéke igaz mindannak, amit a kiszivárgott rendőrségi jegyzőkönyv tartalmaz, a Tisza-elnök okkal érezheti fenyegetve a pozícióit.
Arról is beszélt: a Svéd Királyi Tudományos Akadémia hibás döntést hozott a békedíj odaítélésekor, amikor nem értékelte kellő súllyal Donald Trump béketörekvéseit.
A Lomnici Válaszol legújabb része a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Kontextus