Okkal retteg Varga Judit visszatérésétől Magyar Péter – nézői kérdésekre válaszol ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Az Európai Néppárton belüli politikai erőknek – így Magyar Péter pártjának – nem lesz választási lehetőségük azzal kapcsolatban, hogy részt kívánnak-e venni az ukrán háborúban vagy sem – hívja fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint

amennyiben a Tisza hatalomra kerül, „homorítaniuk” kell Brüsszelben, hacsak nem akarnak elesni az uniós pénzektől.

Az alkotmányjogász szerint „a háborúpárti mizériának” véget kell vetni,

mielőtt Mark Rutte azt mondja: a NATO készen áll egy atomháborúra.

Belpolitikai kérdésekre áttérve Lomnici Zoltán kifejti abbéli véleményét, hogy