Kirakat-előválasztás: tiszás koordinátor mondta el, mi zajlik a színfalak mögött

A folyamat így inkább kirakat-előválasztásnak tűnik, amelyben a szavazás átláthatatlansága és a „biztos káderek” előnyben részesítése garantálja Magyar jelöltjeinek győzelmét – írta a Magyar Nemzet. Hozzátették: Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során, amelyet éppen szeptemberben halasztottak el két hónappal. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében.

Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni az elnök

– mondta el az informátor.

Az illető az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz jelen. Min mondta, Magyarék nagyon biztosra mennek: minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek – állította a Magyar Nemzet forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd