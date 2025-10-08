Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza-sziget Magyar Péter jelöltállítás előválasztás

Kirakat-előválasztás: tiszás koordinátor mondta el, mi zajlik a színfalak mögött

2025. október 08. 08:04

Az informátor szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter fogja megmondani, ki legyen a kiválasztott.

2025. október 08. 08:04
null

Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezérelt folyamattá igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – írta a Magyar Nemzet az egyik Tisza-sziget koordinátorára hivatkozva. A portál információi szerint a pártelnök egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd.

Ahogy tiszás koordinátor az előválasztással kapcsolatos kérdésre fogalmazott:

majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

Ahogy a Magyar Nemzet is emlékeztet, Magyar Péter ugyan következetesen egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszert harangozott be az országgyűlési egyéni képviselőjelöltek kiválasztására, belső források szerint valójában minden döntést egyedül hoz meg. 

Ezt is ajánljuk a témában

A folyamat így inkább kirakat-előválasztásnak tűnik, amelyben a szavazás átláthatatlansága és a „biztos káderek” előnyben részesítése garantálja Magyar jelöltjeinek győzelmét – írta a Magyar Nemzet. Hozzátették: Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során, amelyet éppen szeptemberben halasztottak el két hónappal. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében.

Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni az elnök 

– mondta el az informátor. 

Az illető az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz jelen. Min mondta, Magyarék nagyon biztosra mennek: minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek – állította a Magyar Nemzet forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. október 08. 10:10
Mindenhová poloskat!
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 08. 09:58
Előbb Ukrajnában elolvasgatják a jelöltek anyagát, összevetik a már átküldött anyagokkal, aztán megjelölik ki a kívánatos, a végső szót Manfred Weber mondja ki.
Válasz erre
1
0
polárüveg
2025. október 08. 09:38
A "nyilvános casting" ugyanolyan "demokratikus" trükk, mint volt az úgynevezett "román nemzetgyűlés" (nem népszavazás!!) A nyilvános casting elfedi azt, hogy a nemtudjukkik által megbízott, küldött, kitanított embereket alkalmaznak. Elfedik azt is, hogy a Tisza Pártnak nevezett szervezet valójában egy kívülről vezérelt egyszemélyes social médiashow - pártprogram, valódi tagság nélkül. Kamuember kamupártja, kamu párttagokkal, kamu pártprogrammal. Bocsánat, de egy dolog ismert a Magyar Péter-Tisza programjából: Orbán eltávolítása.
Válasz erre
1
0
aacius
2025. október 08. 09:37
Már az eredeti koncepció is totál bunda. Nem alulról jönnek a jelöltek hanem derült égből kapnak a nyakig tiszában lévők 3 nevet, amiből 2-t akkor fognak látni először, de lehet mindhármat. Ha a központ ad három nevet kb mindegy kire szavaznak az appban, mert mind a hármat ők adták.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!