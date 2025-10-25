„Megnéztem a legutolsó Önkényest. Oszi, Puzsér és Csoki! Nektek egyedül Rost Andrea volt vállalhatatlan a Hősök terén.

Két Magyarország van, és mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!”

Nyitókép: Képernyőfotó