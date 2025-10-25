Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közélet Csoki Magyarország Puzsér Róbert Rost Andrea egyetértés

Két Magyarország van

2025. október 25. 08:02

Oszi, Puzsér és Csoki! Mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!

2025. október 25. 08:02
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Megnéztem a legutolsó Önkényest. Oszi, Puzsér és Csoki! Nektek egyedül Rost Andrea volt vállalhatatlan a Hősök terén.

Két Magyarország van, és mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!”

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sanyi72
2025. október 25. 10:15
Nem is kell,ezzel az ótvaros,idegenszivű,drogos buzi bandával!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 25. 10:09
Z. Tévedsz Krisztián... Egyetlen Magyarország van!!! és megfér benne a hazaáruló ellenzék is!!! Nem fogjuk hagyni továbbra sem, hogy a szép országunkat, nemzetünket idegenek kezére adják!!! Demokráciában élünk!!! A többség fogja vezetni az országunkat!!!💯❗✌️😉
Válasz erre
0
0
csendbiztos-2
2025. október 25. 09:30
Puzsér és a hozzá hasonlók?"Amíg embernek hitvány,magyarnak sem alkalmas."Tamási Áron.Aztán elgondolkodtam.Ezek nem is akarnak magyarnak lenni!Akkor meg szóra sem érdemesek!
Válasz erre
7
0
polárüveg
2025. október 25. 09:21
A hazai ellenzék mozgatórugóinak megértéséhez messzire kell visszalapozni a történelemben. Egészen az ókori, magaskultúrát létrehozó birodalmakig. Identitásuk spirituális alapon képes volt száz v. ezer évekig működni. Nemcsak a migráció fegyverével gyengítették, döntötték meg őket. Ahhoz, hogy hátsó szándékú téveszmékkel uralni tudják őket, ahhoz identitásukat kellett kikezdeni. Gúnyolni, lekezelni, majd gyalázni vallásukat, hagyományaikat, öltözködésüket, ünnepeiket, nyelvüket, majd államvezetésüket. Ilyen kreált téveszmék napjainkban pl. : "Az idegen szebb, jobb, mint a sajátod." "Mit akarsz itt az ősi hagyományaiddal, az már egy ósdi lejárt lemez." "Minek ugráltok, amikor kicsik vagytok, álljatok be a sorba. Aki nem áll be, azt kinézi, kiközösíti a világ, örüljön, ha megtűrik." "Ne szóljatok a nagyok dolgába, csináljátok szó nélkül, amit mondanak nektek." Folyt.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!