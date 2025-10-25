Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben
A baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.
Oszi, Puzsér és Csoki! Mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!
„Megnéztem a legutolsó Önkényest. Oszi, Puzsér és Csoki! Nektek egyedül Rost Andrea volt vállalhatatlan a Hősök terén.
Két Magyarország van, és mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!”
