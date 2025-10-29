Ft
Menczer Tamás Fidesz Orbán Viktor

„Jól állok a tárgyalásokon” – Menczer Tamás üzent a rosszakaróinak (VIDEÓ)

2025. október 29. 16:09

Új videóval jelentkezett a kommunikációs igazgató.

2025. október 29. 16:09
null

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben az elmúlt időszakban őt ért kritikákra reagált. „Mivel a balliberális sajtóban minden nap olvasom, hogy mit is csinál a Menczer, mit is csinálok, mennyi szörnyűséget teszek – nemhogy nem segítem a választókerületemet, még gátlom is a fejlődésben –, gondoltam, a demokrácia jegyében elmondom, hogy mit is csinálok” – fogalmazott a politikus.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszélt, hogy eddig mintegy 60 milliárd forint érkezett a választókerületébe, és jelenleg további forrásokért tárgyal. „Most azon dolgozom, arról tárgyalok Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy még 2 milliárd forintot behozzak a választókerületbe. Jól állok a tárgyalásokon. 

2 milliárdot azon a 600 millión felül, amennyibe a Pátyot Telkivel összekötő út kerül”

– mondta.

Menczer részletesen felsorolta azokat a fejlesztési igényeket, amelyekről a települések polgármestereivel és közösségeivel egyeztetett: Solymáron sportpályát, Tinnyén orvosi rendelőt, Pilisszántón és Perbálon óvoda- és útfelújítást, míg más településeken – például Csobánkán, Zsámbékon vagy Piliscsabán – szintén infrastrukturális fejlesztéseket terveznek.

A politikus zárásként üzent a kritikusainak is: „Amint lezárultak a tárgyalások Orbán Viktorral, beszámolok önöknek. Rosszakaróimnak pedig azt üzenem, hogy nyugi, lesz egy választás áprilisban, majd a budakörnyéki emberek eldöntik, hogy kiben bíznak. Én nem aggódom. Ja, egyébként a Tiszának van már jelöltje?”

