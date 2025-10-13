Ft
Szabó Bálint Kocsis Máté Magyar Péter

Itt a hónap videója: ennél jobban még semmi sem szemléltette, mi a különbség a tiszás „szeretetország” és egy prominens kormánypárti politikus viselkedése között

2025. október 13. 21:23

A Kocsis Máté által bemutatott videóban Magyar Péter „nem létező” testőrei is megmutatják különleges képességeiket.

2025. október 13. 21:23
null

„A futóbolond Szabó Bálinttal így bánik Lázár János, és így az agresszív Magyar Petike” – írta Kocsis Máté ahhoz a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyen jól látható: a Fidesz politikusa úgy tesz mintha nem is hallaná, hogy az aktivista a fülébe trombitál, míg a tiszás rendezvényéről szinte szó szerint kidobják Szabó Bálintot Magyar Péter „nem létező” testőrei.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

 

Titi
2025. október 13. 21:54
Áprilisig még emberkedhet ez a szarházi, de az eredményváróból őt fogják kényszerzubbonyban elvinni! Elhiszem, hogy jól megfizeti a gorillákat, de vajon ők is egyet értenek ezzel a sehonnaival? Ha a helyükben lennék, ezt a szemét gazembert rántanám le a pódiumról, és vágnám ki, mint a macskát. Én biztosan nem égetném magam az ország előtt, hogy ezt a hazaárulót védem. De nyilván mindenki maga tudja, mit hajlandó a pénzért megtenni.
llnnhegyi
2025. október 13. 21:41
Helló Máté! Csak így tovább! MJK ® tábora
kalyibagaliba
2025. október 13. 21:41
Tiszarral etetett balfácánok! Ébredjetek! Repüljetek! Tegyetek valamit szeretteitekért, magatokért és ne ettől várjátok a Kánaánt.
robertdenyiro
2025. október 13. 21:40
Minden libkányszar elmebeteg. A belterjesség kiütközik a fajtájukon. Methetetlenül debilek.
