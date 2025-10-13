Itt a hónap videója: ennél jobban még semmi sem szemléltette, mi a különbség a tiszás „szeretetország” és egy prominens kormánypárti politikus viselkedése között

„Jól fizet a Tóni, Trump?” – Magyar Pétert sokkolták az amerikai elnök Orbánt dicsérő szavai
Elárasztották a mémek a Facebookot.
A Kocsis Máté által bemutatott videóban Magyar Péter „nem létező” testőrei is megmutatják különleges képességeiket.
„A futóbolond Szabó Bálinttal így bánik Lázár János, és így az agresszív Magyar Petike” – írta Kocsis Máté ahhoz a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyen jól látható: a Fidesz politikusa úgy tesz mintha nem is hallaná, hogy az aktivista a fülébe trombitál, míg a tiszás rendezvényéről szinte szó szerint kidobják Szabó Bálintot Magyar Péter „nem létező” testőrei.
A videót alább tekinthetik meg:
