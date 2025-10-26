Indul a VEKKER – A MANDINER új ébresztő műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Két Magyarország van
Oszi, Puzsér és Csoki! Mi soha nem fogunk semmiben sem egyetérteni. És már ne is törekedjünk rá!
Ébredj velünk, október 27-től indul a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hétfőn és csütörtökön 8:00-tól érkezik Gyürky Enikő és Szabó András Csuti, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.
Ezentúl kezdd velünk a hétfő és a csütörtök reggeleket! Könnyed, napindító hangulatban, élőben vitathatsz meg közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival.
Az első, hétfői adásban sorra vesszük az elmúlt napok izgalmas témáit.
Szó lesz a Békemenetről, békecsúcsról, a Tiszáról, de még az elektromos rollereket sem hagyjuk ki!
Ne feledd, 8:00-tól várunk téged október 27-től minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet!
