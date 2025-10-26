Ft
10. 26.
vasárnap
közélet reggeli műsor mandiner VEKKER élő

Indul a VEKKER – A MANDINER új ébresztő műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. október 26. 20:15

Ébredj velünk, október 27-től indul a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hétfőn és csütörtökön 8:00-tól érkezik Gyürky Enikő és Szabó András Csuti, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.

2025. október 26. 20:15
null

Ezentúl kezdd velünk a hétfő és a csütörtök reggeleket! Könnyed, napindító hangulatban, élőben vitathatsz meg közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival.

Az első, hétfői adásban sorra vesszük az elmúlt napok izgalmas témáit. 

Szó lesz a Békemenetről, békecsúcsról, a Tiszáról, de még az elektromos rollereket sem hagyjuk ki!

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged október 27-től minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet!

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

Búvár Kund
2025. október 26. 20:46
Most komolyan? Csuti? Mi ez? Mokka???? Szálljatok már le erről a bulvár vonatról!!!!!
2
0
gyzoltan-2
2025. október 26. 20:34
"Indul a VEKKER – A MANDINER új ébresztő műsora" Első témának ajánlom az M1 Tv csatorna státuszát, hova tartozását..! Ma 20 óra 16 perckor a Kossuth-téren 1956-ban legyilkoltak számát mintegy 100 főben adta meg! Ahhoz képest, hogy 1956-ban még 4-500 halottról, áldozatról volt szó, amely a Kádár-rendszer alatt kettőszáz-valahányra szelídült, ma, bizonyára valamely ÁVO-s leszármazott, ki nagyon otthon lehet az M1-ben, intézkedett..! -folyamatos a hazugságfolyam! Lehet náluk rákérdezni!
0
0
