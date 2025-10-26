Indul a VEKKER – A MANDINER új ébresztő műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Ezentúl kezdd velünk a hétfő és a csütörtök reggeleket! Könnyed, napindító hangulatban, élőben vitathatsz meg közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival.

Az első, hétfői adásban sorra vesszük az elmúlt napok izgalmas témáit.

Szó lesz a Békemenetről, békecsúcsról, a Tiszáról, de még az elektromos rollereket sem hagyjuk ki!

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged október 27-től minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet!