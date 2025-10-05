Látványos bevetés Szarajevóban: bizonyított a Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség jóvoltából abban a szerencsében volt részünk, hogy részt vehettünk a 2025. szeptember 9-e és 26-a között tartott Quick Response 2025 nevű EUFOR-gyakorlat zárónapján a szarajevói Camp Butmir-ban.

Forrás: honvedelem.hu

Kézzel fogható haderőfejlesztés

A Budapest-Szarajevó utat a Honvédség egyik legújabb légi eszközével, az Airbus H225M típusú helikopterrel tettük meg — már ez is jelzésértékű arról, hogy a honvédelem nem csupán szavakban, de a gyakorlatban is készen áll új képességek alkalmazására.

Az újonnan beszerzett forgószárnyas hamar bizonyította szükségességét és alkalmasságát, mivel a kora reggeli rossz időjárási viszonyok miatt az odaúton végig IFR alapján repültünk, esetenként több, mint 4000 méteres magasságban.