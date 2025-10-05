Ft
10. 05.
vasárnap
honvédelem Quick Response 2025 Airbus H225M Magyar Honvédség

Látványos bevetés Szarajevóban: bizonyított a Magyar Honvédség

2025. október 05. 12:25

A Quick Response 2025 zárónapján Szarajevóban testközelből láthattuk, hogyan dolgoznak együtt a nemzetek katonái, és milyen szinten áll ma a magyar haderő. A szervezettség, a fegyelem és a szakmai magabiztosság kézzelfoghatóvá tette a fejlődést – mi pedig a honvédség új Airbus H225M helikopterével érkeztünk.

2025. október 05. 12:25
null
Rimóczi Norbert

A Magyar Honvédség jóvoltából abban a szerencsében volt részünk, hogy részt vehettünk a 2025. szeptember 9-e és 26-a között tartott Quick Response 2025 nevű EUFOR-gyakorlat zárónapján a szarajevói Camp Butmir-ban.

Honvédségi fogadtatás Camp Butmir-ban
Forrás: honvedelem.hu

Kézzel fogható haderőfejlesztés

A Budapest-Szarajevó utat a Honvédség egyik legújabb légi eszközével, az Airbus H225M típusú helikopterrel tettük meg — már ez is jelzésértékű arról, hogy a honvédelem nem csupán szavakban, de a gyakorlatban is készen áll új képességek alkalmazására.

Az újonnan beszerzett forgószárnyas hamar bizonyította szükségességét és alkalmasságát, mivel a kora reggeli rossz időjárási viszonyok miatt az odaúton végig IFR alapján repültünk, esetenként több, mint 4000 méteres magasságban. 

Ez magyarul azt jelenti, hogy pilótáink egy métert sem nagyon láttak a sűrű köd miatt, így végig a fedélzeti műszerekre támaszkodtak, nem pedig a külső látási viszonyokra. Mint leszállás után elmondták, erre a korábbi szovjet időkből származó, például Mi-17-es helikopterek nem lettek volna képesek.

Airbus H225M - a honvédség új igáslova
"Tisztesség, Bátorság, Becsület" - Forrás: Mandiner

A Honvédség új igáslova

Éppen ezért érdemes külön bekezdést szentelni az Airbus H225M-nek, hiszen utazásunk eszközeként már jelenléte is súlyt adott az eseménynek — műszaki vénával megáldott olvasóinknak egy rövid technikai ismertető:

Az Airbus H225M egy közepes teherbírású, többfunkciós katonai helikopter. Két Turboméca Makila 2A1 hajtóművel van felszerelve, ötlapátos főrotora pedig alacsony vibrációs szintet biztosít, miközben mechanikai komponensei moduláris kialakításúak. A helikopter különféle küldetésekre alkalmas: taktikai szállításra, harci kutató-mentésre (CSAR), orvosi evakuálásra, logisztikai támogatásra.
Néhány jellemző adat:

  • Maximális felszálló tömeg: kb. 11 000 kg, külső emelhető teherrel akár 11 200 kg is lehet
  • Hasznos terhelhetőség: kb. 5 250 kg
  • Maximális akasztmánypont-teher (sling load): 4 750 kg
  • Utazó sebesség: körülbelül 324 km/h
  • Táv (operatív körülmények között): körülbelül 930 km
  • Magashelyzeti szolgálati plafon: kb. 6 095 m
Airbus H225M - a honvédség új igáslova - Forrás: hmzrinyi.hu

A típus további másik különlegessége, hogy alkalmas a konfigurációk gyors (akár fél órán belüli) változtatására is, hogy harci helikopterből segély- vagy mentőhelikopterré alakuljon — kevesebb, mint három technikussal, speciális eszközök nélkül. 

Emellett az H225M integrálható a HForce fegyverrendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy 20 mm-es tűzerőt, géppuskákat, rakétákat vagy egyéb moduláris fegyverzetet hordozzon, adott bevetési konfiguráció szerint.

A Quick Response 2025 – keret és cél

A Quick Response 2025 szeptember közepétől a hónap végéig zajlott Bosznia–Hercegovinában. Célja az volt, hogy az európai békefenntartó missziók gyors reagáló képességét tegyék próbára, különös tekintettel a többnemzeti együttműködésre, légi kiürítésre, kutató-mentésre és városi beavatkozásra. A zárónapi forgatókönyv szerint egy fiktív, zavargássá fajult tüntetést kellett kezelniük a katonáknak, miközben légi és földi komponensek összehangolt beavatkozását mutatták be.

A háborgó tömeg feloszlatásában – és az általuk épített barikádok felszámolásában – magyar, török, olasz, albán, észak-macedón és cseh katonák vettek részt, utóbbiak járőrkutyákat is alkalmaztak a feladatban. A „lázadó csoportot” pedig az osztrák kontingens tagjai alkották.

Forrás: hmzrinyi.hu

A záró bemutató szakaszokból állt: helikopteres kiürítés, kutató-mentés, földi belépés és rendteremtés. A helikopteres komponens különösen látványos volt: a forgószárnyasok pontos manőverei, a stabil lebegés, a nagy pontosságú helyzetváltások — mind azt érzékeltették, hogy a művelet nem csak elképzelés, hanem végrehajtható valóság.

A magyar kontingens szerepe

A magyar egységek — gyalogság, tűzszerészek, kutyás elemek — aktív résztvevői voltak a záró bemutatónak. A forgatókönyv értelmében az erőknek helyszíni reagálásra volt szükség: veszélyeztetett személyek kimenekítése, szabályozott területfelszámolás és a rend helyreállítása.

Forrás: hmzrinyi.hu

A magyar alakulatok nem csak statikus védelmi vonalként remekeltek, hanem mozgó beavatkozóként, együttműködve más nemzeti kontingensekkel. A helyzet gyors változásaira való reagálás, a kommunikáció és a koordináció gördülékenysége ismét megmutatta a magyar katonák szakmai felkészültségét.

Forrás: hmzrinyi.hu

A gyakorlatok üzenete

A Quick Response 2025 zárónapja minden szempontból sikeres demonstráció volt. Nem csupán eszköztár-kínálatot mutatott be — hanem azt, hogyan tud egy modern hadsereg technikai újításokat operatív képességekké alakítani.

Forrás: hmzrinyi.hu

A Magyar Honvédelem üzenetét a bemutató demonstrálta, Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese pedig szavakban is megfogalmazta:

Fontos számunkra a katona. A képességfejlesztés jól halad, a haditechnikai eszközök mennyisége és minősége is nő, azonban tisztában vagyunk vele, hogy a képesség nemcsak a vas. A képesség maga az ember, mi, katonák, és a kiképzettségünk.”

A magyar kontingens állománygyűlésén kitért a legfontosabb hazai történésekre is, beleértve az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat eddigi tapasztalatait, de beszélt arról is, hogy a katonai vezetés igyekszik jobbá tenni azt a feltételrendszert, amiben nap, mint nap végzik feladataikat a katonák, ezzel is megköszönve szolgálatukat.

Forrás: hmzrinyi.hu

A Quick Response 2025 gyakorlat egyértelműen megmutatta, hogy a Magyar Honvédség nem csupán technikai eszközeiben, hanem szellemiségében és emberi erejében is készen áll a XXI. század kihívásaira. A nemzetközi összefogás, a fegyelmezett végrehajtás és a katonák példás felkészültsége mind azt üzenik: a haderő fejlesztése nem lezárható cél, hanem élő, folyamatos elköteleződés — melyet áthat Kölcsey Ferenc örök érvényű gondolata: 

A haza minden előtt.”

Nyitókép:hmzrinyi.hu

 

esvany-0
2025. október 05. 12:40
"erre a korábbi szovjet időkből származó, például Mi-17-es helikopterek nem lettek volna képesek" Miért is nem? Nem bírnak el agy GPS képes tabletet vagy okostelefont? Abból kiderül a magasság, az irány, a sebesség és a pozíció is.
